Montiel renuncia a formar parte de la candidatura de Podem

El ex secretario general de Podem en la Comunitat Valenciana y actual diputado de esta formación en Les Corts, Antonio Montiel, ha anunciado su decisión de renunciar a formar parte de la lista electoral para los próximos comicios autonómicos del 26 de mayo, aunque ha puntualizado que aguantará hasta final de legislatura y no abandonará por ahora la formación, sino que será "un inscrito más".

Montiel, que ya ha comunicado su resolución al actual líder del partido en la Comunitat, Antoni Estañ, al candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau y resto de compañeros del grupo, asegura que se debe a las decisiones, el "personalismo, los conflictos de egos y las familias" que hay en la organización en donde "se ha perdido el respeto". "Ni los tiempos ni Podemos son los de antes y creo que es urgente volver a una política de base y no de aparatos ni de familias", ha remarcado.

Así lo ha anunciado Montiel en atención a los medios de comunicación frente a las puertas de Les Corts, donde ha agradecido la confianza en Podem para el cambio en la Comunitat y ha resaltado el compromiso demostrado con la organización y su trabajo con "humildad" y ha avanzado que su "futuro inmediato" pasa por pedir el reingreso en la administración y volver al activismo social. "Después ya veremos. Hay que tomarse un tiempo", ha señalado.

Para Montiel, uno de los principales problemas que afronta la organización es que se han "perdido el respeto". "Los compañeros nos hemos perdido el respeto, el estado permanente de conflicto interno y de competencia donde se prima más el intentar imponerse a otros en lugar del trabajo cooperativo dentro de la pluralidad ha hecho que nos perdamos el respeto y eso es muy malo en una organización porque es el principio de perder el respeto a la gente a la que nos debemos", ha afirmado.

A su juicio, "ha sido triste la conversión de Podemos poco a poco en un partido tradicional" y ha considerado que "la radicalidad democrática" que predicaban "no se ha aplicado a la interna". "Cada vez nos parecemos más a un tipo de organización que no era la que nosotros queríamos representar. Volvemos a ser una vanguardia izquierdista al viejo estilo en el que hemos perdido la conexión con los colectivos sociales y ahora miramos a los movimientos sociales desde fuera como dirigentes y no como participantes", ha subrayado.

Su decepción obedece a que Podemos "no ha estado a la altura" y tiene "mucha responsabilidad en lo que ahora se está viviendo". "Hemos perdido una gran ocasión de hacer un proyecto nuevo, aunque aún estamos a tiempo, pero no pasa por mantener una estrategia de lucha interna y conflicto permanente, sino que creo la gente se merece más que asistir a conflicto de egos, personalismos y familias", ha señalado.

En este sentido, considera que ni el partido a nivel nacional ni autonómico están "exentos de responsabilidades", sino que todos han contribuido a esta situación, aunque ha puntualizado que quien está en la dirección "siempre contribuye más".

Preguntado por si se plantea llevar a cabo algún proyecto como el de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, ha afirmado que el análisis que este hizo de buscar para Madrid una candidatura como la de Manuela Carmena era "buena", no tanto así la forma en cómo lo planteó porque "la organización no se merecía que las cosas se plantearan así". Tampoco cree que la reacción del líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya sido "la adecuada" porque fue "precipitada y en caliente" y "no ha sido compartida en un debate previo".

"CANSADO DE LOS PERSONALISMOS"

"Empiezo a estar cansado de los personalismos de unos y de otros. Esto no era para lo que veníamos. No podemos estar todo el día hablando de nosotros mismos en clave Errejón o Iglesias. La gente se merecía otra cosa", ha considerado.

No obstante, ha admitido que no se arrepiente de "nada" y "volvería a dar el paso de incorporarse a un proyecto como Podemos" porque cree que "valía la pena". Sin embargo, sí ha apostillado que "tal vez" su decisión de dejar la secretaria general de Podem "la pensaría hoy de otra manera". "Tampoco me arrepiento porque creo que en este momento creía que estaba dando un paso para construir una unidad que respetase la pluralidad", ha agregado.

Montiel ha afirmado que no participará en la campaña electoral y ha admitido que "no es optimista" respecto a los resultados electorales de Podemos por el aparato, pero como "humanista" cree que "aún hay posibilidades de hacer un cambio" que "teme" porque considera que llegará "tras la derrota".

En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a la movilización del votante de izquierdas que no debe ser "tanto con la camiseta de tu equipo", sino para "construir una mayoría social progresista". "No podemos dejar escapar ningún voto y eso no quiere decir que necesariamente haya que votar a Podemos. No podemos permitirnos la desmovilización. No voy a evangelizar a nadie con mi verdad, sino en la idea de que debemos movernos porque queda mucho por construir y perder", ha señalado para incidir en la importancia de la "unidad de la izquierda".

De este modo se ha mostrado a favor de una 'entesa' valenciana al Senado como forma de "romper barreras entre partidos políticos y demostrar hay voluntad de mantener el proyecto del Botànic. "Hay nuevos espacios que se están creando como plataformas sociales en las que espero participar, pero no en ningún partido político aunque de momento sigo siendo de Podem e intentaré seguir siéndolo todo el tiempo que Podem pueda aspirar a ser el proyecto en el que pensamos en 2014", ha zanjado.