Morant pide a Feijóo que aclare en su visita a València "a cuántos del Ventorro va a proteger y enviar a Madrid" el 29N

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare en su visita a València de este viernes "a cuántos del Ventorro va a proteger y enviar a Madrid" en las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre, al tiempo que ha preguntado directamente si el 'expresident' Carlos Mazón u otros responsables del Consell formarán parte de la candidatura al Congreso o Senado.

Así lo ha manifestado Morant, en rueda de prensa este viernes en la sede del PSPV en València, horas antes de que el presidente del PP participe en un acto de precampaña en la ciudad de València, al que asistirán, entre otros representantes y dirigentes, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

"Feijóo viene a la Comunitat Valenciana, la primera comunidad donde se cerró un pacto PP y Vox después de las elecciones de 2023, un pacto donde había un maltratador que vuelve a ir en las listas de Vox al Congreso de los Diputados", ha censurado, en alusión a Carlos Flores, que va de número tres de Vox por la provincia de Valencia.

Por ello, ha preguntado a Feijóo si "sigue defendiendo que ese maltratador tuvo un divorcio duro" y "pensando que los maltratadores en nuestro país son personas que lo pasan mal en un momento de la vida y, por tanto, justificando el maltrato a las mujeres". "¿Va a gobernar en un futuro también con este maltratador y con las filas de Vox, como ha dicho hoy, que va a gobernar con Vox?", ha incidido.

En este punto, ha recordado que, como "dicen los mentideros", Feijóo "siempre le ha achacado" al 'expresident' Carlos Mazón "la culpa de que él no fuera presidente" del Gobierno de España. "Después del 'pacto de la servilleta', según él, perdió las elecciones del 23 de julio" de 2023, ha recalcado.

Con todo, Morant ha augurado que Feijóo, "después de su paso hoy por la Comunitat Valenciana, va a volver a perder las elecciones y volverá a no ser presidente del Gobierno de España". "Nos van a ofrecer lo mismo que ya conocemos aquí", ha criticado.

Además, ha pedido que "a nadie se le escape" que "la única manera de que Feijóo sea presidente es, una, que la mayoría social de nuestro país se resigne, y dos, gobernando con Vox, con --Santiago-- Abascal de vicepresidente".

PREGUNTA POR QUÉ MAZÓN SIGUE SIENDO MILITANTE DEL PP

Diana Morant también ha hecho hincapié en que Feijóo visita la provincia de Valencia "justo unos días antes de la semana que se cumple el segundo aniversario de la dana" del 29 de octubre de 2024, marcada por la "nefasta gestión de su partido", con Carlos Mazón "al frente y que por su negligente gestión incluso la jueza de Catarroja les acusa de haber causado hasta 232 muertes".

En todo caso, ha avisado a Feijóo de que desde la Comunitat Valenciana "le vamos a decir y hacer todo lo posible para impedir que sea el próximo presidente del Gobierno porque no nos interesa a los valencianos". "Feijóo hoy va a compartir tarde con Mazón", ha sostenido Morant, que ha preguntado al líder del PP nacional si "sigue avergonzándose" del 'expresident' de la Generalitat.

"Si es así, ¿por qué sigue siendo militante del PP? ¿Por qué sigue siendo diputado de Les Corts? ¿Por qué sigue cobrando un sueldo por presidir una comisión que no se reúne? ¿Por qué sigue teniendo chófer? ¿Por qué sigue teniendo asesores? ¿Por qué sigue en los brazos, abrazado, apoyado por Feijóo? Esa pregunta nos la tiene que contestar. Dos años después de la dana, nos tiene que contestar por qué sigue encubriendo a Mazón", ha emplazado al dirigente 'popular'.

Paralelamente, ha cuestionado si Alberto Núñez Feijóo, en su mitin en València, "se va a acordar de las víctimas de la dama esta vez, más allá de seguir ninguneándolas, de seguir sin recibirlas o de incluso decir que ellos han sido víctimas". Frente a ello, ha reivindicado que las de la riada del 29O "han estado acompañadas por el pueblo valenciano en esas marchas multitudinarias de dignidad y dolor que en las calles reclamaban precisamente la dimisión de Mazón, pero también de todo el PP en la Comunitat Valenciana".

No obstante, Morant ha reconocido que está segura de que Feijóo no va a "hablar de ninguna" de estas cuestiones, aunque "como mucho se va a volver a hacer la víctima" y en el PP "se van a volver a aplaudir entre ellos mismos, sin aclarar la gestión de la peor catástrofe que hemos tenido los valencianos por culpa de la negligente gestión del PP".

ESTÁ CONVENCIDA DE QUE EL PSOE VA A GANAR LAS ELECCIONES

En este contexto, Morant ha reivindicado que el PSPV es "el único partido que sabe qué equipo tenemos, que vamos a por todas y que vamos a ganar las elecciones el 29 de noviembre". "Las va a ganar el Partido Socialista a nivel nacional y las vamos a ganar aquí en la Comunitat Valenciana, y hasta Feijóo lo sabe", ha afirmado.

De hecho, ha considerado que una muestra de ello es que el dirigente 'popular' ha "dejado de repetir aquello de que debería de gobernar aquel que fuera el partido más votado".