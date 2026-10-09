Morant tacha de "decepcionante" el discurso de Llorca y dice que "no tiene nada que aportar a la Comunitat Valenciana"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, atiende a los medios. - PSPV

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado de "decepcionante" el discurso del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien a su juicio "no tiene nada que aportar a la Comunitat Valenciana", al mismo tiempo que se ha comprometido a premiar a las víctimas de la dana el próximo 9 d'Octubre: "El año que viene, conmigo como presidenta, las víctimas entrarán al Palau a recibir el premio que el PP no ha querido darles".

En estos términos se ha expresado, en declaraciones a los medios, tras el acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en el que Llorca ha exigido corregir "injusticias" en financiación, agua e infraestructuras: "No pedimos privilegios, pedimos igualdad".

Morant, que ha afirmado que "realmente pensaba que le iban a hacer un buen discurso", lo ha tachado de "absolutamente decepcionante". A su juicio, Pérez Llorca "es consciente de que este es su primer discurso y su último discurso para el 9 d' Octubre", ya que "no tiene nada que aportar" a la Comunitat Valenciana.

Para la dirigente socialista, es "decepcionante" que el jefe del Consell, "cuando menciona los problemas de los valencianos y las valencianas, acaba siempre tirando la pelota fuera". Dicho esto, ha subrayado que Llorca es el "culpable de que nuestros hospitales por la tarde estén cerrados y que no hagan operaciones y que la gente tenga altos los días de lista de espera".

"Quiero recordarle que nuestros colegios se están cayendo a trozos y que tienen unas aulas masificadas y que el profesorado está exhausto. El culpable es él. Quiero recordar que la acampada que hay ahora mismo" en la Plaza del Ayuntamiento, "con tanta gente joven que reclama un derecho a la vivienda, los que han votado en contra y, por tanto, los que están del lado del fondo buitre es el Partido Popular, es él", ha pronunciado.

Igualmente, ha dicho que Llorca es "responsable" y "competente" en materia de vivienda "y lo único que han hecho en esta legislatura ha sido hacerse unas viviendas y repartirlas entre ellos", en alusión al complejo de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante.

Así que, para ella, "es un proyecto absolutamente explotado". Morant también ha echado en falta que se haya premiado a las víctimas de la dana y se ha comprometido a que el próximo 9 d'Octubre, "como presidenta de la Generalitat, las víctimas de la dana entrarán al Palau a recibir el premio que esta gobierno negligente y indecente no ha sido capaz de darnos".

"LA ENCUESTA MÁS IMPORTANTE ES LA CALLE"

Preguntada sobre la encuesta realizada para los diarios de Prensa Ibérica, que refleja que el PP sería el partido más votado en las próximas elecciones autonómicas y lograría 41 diputados en Les Corts Valencianes, --uno más que en los comicios de 2023--, lo que, junto a los 13 que podría tener Vox daría una mayoría holgada para volver a gobernar la Comunitat, mientras que en el bloque de izquierdas, el PSPV subiría tres escaños, de 31 a 34, mientras que Compromís caería cuatro y pasaría de 15 a 11 parlamentarios, ha contestado que la encuesta "más importante" es "la calle".

"Hay muchas encuestas y, para mí, la más importante es la de la calle, la de las familias, los profesores y los niños y niñas reclamando una educación pública a un Consell que está privatizando y haciendo recortes", ha señalado Morant, que ha agregado que "la encuesta está en la gente joven que reclama una vivienda ante un Consell que está del lado de los fondos buitre".

En la misma línea, ha continuado que la encuesta está "en los trabajadores y trabajadoras que siguen reclamando un sistema de pensiones y salarios dignos frente a un Partido Popular que ya está tonteando con eliminar las pensiones, con que las bajas laborales también puedan ser un derecho". "Y yo represento a esa ciudadanía", ha apostillado.

Por tanto, se ha comprometido otra vez que a que, de su mano, el Palau de la Generalitat estará abierto "a esas personas, a esos valencianos y valencianas, que necesitan que sus derechos, que su lucha y que su dignidad estén representadas dentro del Palau de la Generalitat".