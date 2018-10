La Mostra vuelve para "ser el referente que fue" con 11 estrenos en España

Publicado 05/10/2018 16:45:03 CET

La selección incluye la candidata a los Óscar por Egipto 'Sheikh Jackson', de Amr Salama, o la última película de Marco Tullio Giordana

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once películas, todas ellas estrenos en España, integran la Sección Oficial de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, el certamen que renace tras seis años de parón con la aspiración de "ser el referente que fue". La selección abarca la candidata a los Óscar por Egipto 'Sheikh Jackson', de Amr Salama, o la última película de Marco Tullio Giordana, 'Nome di donna', entre otros títulos.

Los responsables de la Mostra, que se celebrará del 18 al 28 de octubre, ha desvelado este viernes los títulos que conforman sus secciones Oficial e Informativa, marcadas por la pluralidad de nacionalidades y temas y la presencia de un 40% de mujeres. A la rueda de prensa han asistido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Gloria Tello; la gerente del festival, Rosa Roig, y el director de programación, Eduardo Guillot.

En palabras de Tello, la renovada Mostra de València pretende "recuperar y potenciar la cultura audiovisual" y regresa para "ampliar el imaginario del cine de la cuenca del Mediterráneo en nuestro país".

El festival valenciano contará con la presencia del actor Antonio de la Torre y el director Álvaro Brechner, que llevan a la Sección Informativa 'La noche de 12 años', y con sus Palmeras de Honor de este año: el director francotunecino Abdellatif Kechiche, conocido por 'La vida de Adèle', y el guionista griego Efthimis Filippou, que ha trabajado junto a Yorgos Lanthimos en 'Canino' o 'Langosta'. Estos creadores contarán con sendos ciclos retrospectivos en el festival. También asistirán otros cineastas que firman las cintas proyectadas.

La Mostra de València llevará a los Cines Babel la proyección, en su Sección Oficial, de once películas que se proyectarán por primera vez en España, procedentes de una docena de países: España, Francia, Italia, Marruecos, Túnez, Grecia, Líbano, Egipto, Turquía, Kosovo, Albania, y Argelia.

La gerente del festival ha destacado la "diversidad" de esta "amplia" programación, que se manifiesta "a todos los niveles", en la representación de países, las temáticas retratadas o las "miradas" que se recogen en las obras. Las proyecciones, en los Cines Babel, tendrán un precio por entrada de 2,50 euros, aunque habrá un bono de 20 euros para diez proyecciones.

SECCIÓN OFICIAL: GIORDANA Y CANDIDATOS DE ÓSCAR

La Sección Oficial arrancará con 'Sheikh Jackson', de Amr Salama, candidata de Egipto a los Óscar de este año, sobre un clérigo musulmán que se cuestiona su fe al conocer la muerte de Michael Jackson. El director italiano Marco Tullio Giordana acudirá a València para presentar 'Nome di Donna', sobre el acoso de la mujer en el entorno laboral.

De Francia llegan dos producciones: 'Paper Flags', dirigida por Nathan Ambrosioni, un joven de 18 años que, en palabras de Eduardo Guillot, será un "nombre del que escucharemos hablar mucho", y 'L'Enkas', ópera prima de Sarah Marx, una película que llega de la Mostra de Venecia.

También se proyectará la marroquí 'Apatride', coproducción con Qatar y Francia de la directora Narjiss Nejjar. Túnez apostará dos películas: 'El Jaida', dirigida por la primera mujer productora de la historia del cine tunecino, Selma Baccar, y 'Whispering Sands', del cineasta Nace Khemir, que ganó la Palmera de Oro en la Mostra 1984 y asistirá al certamen en València.

Desde la Berlinale llegará la turca 'The Pigeon', de la directora Banu Sivaci. La libanesa 'Heaven Without People', del director Lucien Bourjeily, llegará a la Sección Oficial tras ser premio especial del jurado en el festival de Dubai. Junto a estos títulos estará la comedia 'Secret Ingredient' de Gjorce Stavreski, una coproducción Macedonio-Griega que representará a Macedonia en los Óscar.

Además, Guillot ha destacado la presencia de un autor valenciano en la Sección Oficial: el alicantino Adán Aliaga presentará la producción filmada en Tabarca 'Fishbone'.

JURADO Y SECCIÓN INFORMATIVA

El jurado de la Sección Oficial está presidido por la productora, directora y actriz libanesa Rana Salem, premio Fipresci por 'The Road'; la actriz francesa Sabrina Seyvecou; el periodista italiano y crítico de cine Marco Lombardi; la directora y productora tunecina Khedija Lemkecher y por la sonidista española Amanda Villavieja.

Por su parte, la Sección Informativa de Mostra de València reflejará el presente del cine hecho en el Mediterráneo con proyecciones que son todo estrenos en la Comunitat y algunos de ellos estrenos en España.

La componen diez películas: 'Un día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow; 'Cafarnaúm', de la directora Nadine Labaki; 'Amerika Square' de Yannis Sakaridis; 'Mon tissu préféré', de la directora Gaya Jiji; 'L'equilibrio', de Vincenzo Marra; 'Comme des garçons', de Julien Hallard; 'The marriage', de Blerta Zeqiri; 'Until the End of Time', de Yasmine Chouikh; 'Sad Hill Unearthed', de Guillermo de Oliveira, y 'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Asimismo, la concejala de Cultura, preguntada por si el año que viene se contará con más tiempo para la planificación del festival, ha señalado que "pedido está", y ha puntualizado: "Habrá que ver lo que nos traen". Tello ha reconocido la premura de organizar el festival en cuatro meses y ha señalado que, tras la celebración de la presente edición del certamen, se "retomarán las cosas con muchísima más antelación", a fin de que el festival "pueda parirse como se tienen que parir los festivales".

Respecto al presupuesto, de 375.000 euros, ha indicado que al consistorio le gustaría incrementarlo. Interrogada sobre qué parte se corresponde a la remuneración del personal contratado, ha explicado que, aparte de los empleados del Ayuntamiento, hay 14 personas contratadas. Así, la edil ha señalado que el desglose del presupuesto que se dio a conocer antes de organizar el certamen era "orientativo". Unas palabras refrendadas por Guillot, que ha explicado que, por ejemplo, cada película tiene un precio y que estos se conocen cuando se empiezan a negociar las proyecciones.

Sobre la relación que mantendrá el festival con la producción audiovisual valenciana, Guillot ha avanzado que "habrá más títulos valencianos en otras secciones" durante las próximas ediciones. No obstante, ha subrayado que era "muy frívolo montar una sección de la industria con tan poco tiempo".

Asimismo, preguntado por la presencia de invitados populares en la Mostra, ha insistido en que no es su intención traer a estas personalidades "a golpe de talonario", sino a "gente del cine que tenga cosas que contar" y con la "única justificación de que los invitados hablen de su trabajo". A su juicio, poner a un "famoso" como "escaparate" lleva a la "gente a hacerse el selfie, no al cine".

Por otro lado, sobre el motivo por el que se ha planteado un segundo festival de cine aparte del certamen de Cinema Jove, la concejala ha explicado que se trata de eventos de "ámbitos distintos" y que "no se solapan", sino que "pueden convivir perfectamente". En este sentido, ha recordado la celebración de otras propuestas cinematográficas como La Cabina. "Hay espacio para todos", ha enfatizado.