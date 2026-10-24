El Museu de les Ciències acoge una conferencia sobre la búsqueda de materia oscura

Cartel conferencia 'Día de la materia oscura' - GVA

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències ha colaborado con el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), el centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV) para la organización de una conferencia sobre la búsqueda de materia oscura.

La tertulia, de libre acceso, se celebra el próximo lunes 26 de octubre, a las 19.00 horas, en el auditorio del Museu, como cada 31 de octubre con motivo del Día de la Materia Oscura (Dark Matter Day), tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bajo el título '¿Sopla el viento de materia oscura en el Pirineo Aragonés?', la conferencia será impartida por M.ª Luisa Sarsa, catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza y académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, en la sección de Físicas.

Durante su intervención, Sarsa repasará las principales evidencias científicas que apuntan a la existencia de la materia oscura. Además, explicará los esfuerzos que se están llevando a cabo para detectarla directamente mediante experimentos instalados en laboratorios subterráneos, donde se minimiza la interferencia de la radiación cósmica.

La conferencia abordará también los resultados del experimento 'Anais', desarrollado durante más de ocho años en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, ubicado en los Pirineos aragoneses. El objetivo de este experimento es comprobar de forma independiente la señal observada por DAMA/LIBRA, que consiste en una modulación anual de sus datos compatible con la hipótesis de que la Tierra atraviesa el halo de materia oscura que rodearía nuestra galaxia.

Asimismo, la materia oscura constituye "uno de los grandes enigmas de la física contemporánea". Aunque sus efectos gravitatorios proporcionan importantes evidencias de su existencia, su naturaleza sigue siendo desconocida. Experimentos como 'Anais' buscan aportar nuevas evidencias que permitan esclarecer este misterio y avanzar en la comprensión de la composición y evolución del universo.