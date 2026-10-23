Nanogrow y sus terapias de nanocuerpos para tratamiento de cáncer y otras enfermedades, Best Startup of VDS 2026

Nanogrow se proclama mejor startup en VDS 2026 - VDS

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento tecnológico internacional VDS ha anunciado a la Best Startup of VDS 2026. La ganadora es Nanogrow, start-up que desarrolla terapias basadas en nanocuerpos dirigidas al tratamiento del cáncer y de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario.

Este año también se han entregado reconocimientos a Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play, galardonado con el City of Valencia Award, y a José Carmena, científico sénior, pionero en neurotecnología que impulsa las interfaces cerebro-computadora y el impacto de estas tecnologías en la sociedad, con el VDS Honorary Award.

Además, se ha entregado el premio de NextTalent Challenge a Prisma Clima, mientras Mitiga Solutions ha sido galardonada en la categoría Startups x Climate y Mentelem ganadora de la Pitch Battle.

Las 25 finalistas, seleccionadas entre 1.560 candidaturas de 87 países, han representado algunos de los ámbitos que están marcando la evolución de la innovación tecnológica a escala global. Inteligencia artificial, salud, biotecnología, sostenibilidad, economía circular, gestión del agua, movilidad inteligente, robótica, nuevos materiales, infraestructuras críticas o conectividad conviven en una selección caracterizada por la aplicación de la tecnología a retos concretos de la sociedad y la economía.

Los galardones se han dado a conocer durante la ceremonia de clausura de VDS 2026, que ha contado con la presencia de Juan Luis Hortelano y Nacho Mas, presidente de Startup Valencia y CEO de Startup Valencia y VDS, respectivamente; Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia,; Paula Llobet, concejala de Innovación; Carolina Rodríguez, CEO de Enisa; Jaime Peris, comisionado especial para la reindustrialización del Ministerio de Industria; Ana Carrau, fundadora y CEO de The Impact Project, y Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice.

Como ganadora, Nanogrow obtiene 2.000 dólares en créditos de Miro y 150.000 euros en créditos de Microsoft Azure. También adquiere visibilidad internacional, acceso al programa de contenidos de VDS y oportunidades de conexión con inversores líderes y referentes de la industria. Y pasa a formar parte de Santander X 100, la comunidad global que conecta a start-ups de alto potencial con oportunidades de inversión, colaboración y expansión internacional.

Un prestigioso jurado internacional, compuesto por Desirée Alayza, global BD director de Bcombinator; Pedro Ribeiro, managing partner de Armilar; Iryna Krepchuk, investment manager de Trind Ventures; Christopher Klink, partner de Antler; Fernando Lelo de Larrea, founding partner de Rumbo Ventures; Lily Joo, venture partner de VentureFriends; Kim Diocampo, founding partner en 10K Ventures; Celeste Reglá, investment associate en LUMO Labs; Joao Monteiro investor de Plug and Play, y Tomás Marchão Marques, investor de Indico Capital, ha sido el encargado de designar a la ganadora.

El proceso de evaluación de la VDS Startup Competition ha sido liderado por Plug and Play, partner estratégico de la competición y una de las principales plataformas internacionales de innovación abierta e inversión en start-ups. Entre los criterios de evaluación se encuentran el grado de innovación, la escalabilidad, la oportunidad de mercado, el potencial de crecimiento y el impacto de cada solución.