Niños con discapacidad visual moldean sus propios mundos en plastilina en un taller de la ONCE y Play-Doh

Taller de la ONCE con niños con discapacidad en València - ONCE

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Social ONCE y Play-Doh se han unido para que los niños con discapacidad visual sean artistas por un día, hagan volar la imaginación y creen con sus manos sus propios mundos en unos talleres impartidos por el equipo docente de ONCE en València. Las obras realizadas tendrán un espacio expositivo en las instalaciones de la ONCE para que todas las familias puedan disfrutar de las creaciones.

Este sábado, ambas entidades han realizado una actividad creativa en la que los niños han creado sus propias obras de arte con plastilina Play-Doh, un ejercicio que les acerca al arte, estimula sus sentidos, ayuda a reducir la ansiedad infantil y favorece la relajación, han explicado ambas entidades.

Este taller se ha realizado previamente en Milán y ahora llega a España, dirigido a padres y niños de entre 3 y 8 años con diferentes capacidades visuales. Con el título 'Moldeando la imaginación', se han dado cita más de 30 niños ciegos, con baja visión y videntes que han creado juntos nuevos mundos.

Durante esta arteterapia, se ha reforzado la autoestima y la confianza en uno mismo fomentando el trabajo en equipo y el sentido del tacto, fundamental para la creación de mundos donde la imaginación no tiene límites y la creatividad no entiende de fronteras.

El delegado territorial de ONCE, José Manuel Pichel, ha destacado que "iniciativas como estas hacen que los niños sean más autónomos y son muchos los beneficios de la plastilina en los niños ciegos". "Tocar nuevas texturas nos ayuda a imaginar y construir el mundo que nos rodea, incluso, hace años, en los colegios de ciegos internos, teníamos clase de plastilina, ya que era la manera con la que los niños ciegos podíamos hacernos idea de cómo eran las figuras que no conocíamos", ha explicado.

En la misma línea, la Brand Manager de Play-Doh, Andrea Puig, ha destacado que "todas las actividades artísticas realizadas con plastilina son muy beneficiosas para el desarrollo cognitivo de todos los niños, jugar con la plastilina nos acerca al arte, combina diferentes formas y colores, estimula los sentidos, fomenta el desarrollo de la personalidad, ayuda a reducir la ansiedad infantil y favorece la relajación".