Nueva camada en Bioparc Valencia de damán roquero

Damanes en Bioparc - BIOPARC

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva camada del damán roquero (Procavia capensis) ha nacido en Bioparc Valencia, parque que alberga un grupo de dos machos y dos hembras que ha aumentado con la camada de tres machos y una hembra más.

Gracias a su favorable evolución, los damanes ya trepan, recorren las grietas de las rocas y siguen los movimientos de los adultos por el aviario, según ha informado el recinto en un comunicado.

Este recinto multiespecie es uno de los más admirados del parque, desde donde se contemplan en su atalaya a los leones sobre la recreación de los característicos kopjes de la sabana africana. Allí convive con el ibis eremita (extinta en Europa desde el siglo XVII), la cigüeña de Abdim, el ave martillo, la pintada vulturina y el estornino soberbio.

Aunque a simple vista parece un roedor, esta singular especie guarda un vínculo sorprendente: está emparentado evolutivamente con otros mamíferos cuyo origen fue el continente africano, como elefantes, dugongos y manatíes.

Su tamaño hace difícil imaginar esta conexión con los gigantes de la sabana y con los animales acuáticos que Cristóbal Colón confundió con las sirenas. El periodo de gestación del damán roquero es de ocho meses, por lo que nacen completamente formados y cubiertos de pelo y en muy poco tiempo son capaces de desplazarse por sí mismos e ingerir alimento sólido.

Su propio apelativo 'roquero' da una pista de la estrecha relación que mantiene con el paisaje que habita. Está adaptado a vivir en terrenos escarpados y no construye madrigueras, sino que aprovecha las oquedades de las laderas de los peñascos como refugio, han señalado las mismas fuentes.

Su capacidad para moverse con rapidez por estas superficies le permite ponerse a salvo de los depredadores mientras que su pelaje pardo le ayuda a pasar desapercibido.