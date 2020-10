La nueva edición de Mediterránea Gastrónoma tendrá un "exclusivo congreso" con aforo limitado y programa "espectacular"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediterránea Gastrónoma ha presentado en Feria Valencia su edición especial del certamen, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Centro de Eventos de la institución y que contará con un "exclusivo congreso" con aforo limitado y un programa "espectacular", en la que homenajeará a todo el sector de la hostelería y la producción agroalimentaria y a todas las personas que forman parte de él.

El presidente del certamen, Carlos Mataix, ha sido el encargado de abrir el evento, al que han acudido, entre otros, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el concejal de Turismo e Internalización del Ayuntamiento de Valencia, Emiliano García y el presidente de la FEHV, Manuel Espinar, entre otros, ha indicado la organización en un comunicado.

"Este ha sido un año complicado. No obstante, en Feria Valencia hemos querido seguir adelante y celebrar una edición especial de Mediterránea Gastrónoma. Creemos que este año es esencial poner en valor la gastronomía, la fuerza de nuestras y nuestros hosteleros y también de nuestros productos", ha asegurado Mataix durante la presentación.

En el acto también ha participado la presidenta ejecutiva, Cuchita Lluch, que ha destacado el "programa espectacular" de la Cocina Central - L'Espai Exquisit. "A pesar de la situación en la que nos encontramos, Mediterránea Gastrónoma ha sabido adaptarse y presentar un cartel de lujo: casi 40 Estrellas Michelín y un centenar de soles Repsol", ha señalado la presidenta.

Por su parte, el director de Mediterránea Gastrónoma, Alejandro Roda, ha puntualizado que "ha sido un esfuerzo para Feria Valencia y para todo el equipo sacar adelante este Congreso en el que no hay stands y se ha hecho a coste 0". Y ha añadido: "Creíamos que era necesario realizar este homenaje al sector y por eso lo hemos hecho".

AFORO LIMITADO Y STREAMING

La cita se celebrará con aforo limitado. Esto significa que solo podrán entrar un total de 1.000 personas por día, razón por la cual se ha habilitado en la web un apartado para poder seguir por streaming las ponencias de todos los escenarios.

Así, se podrá ver cocinando a Quique Dacosta con Dani García a Ricard Camarena con Javier Olleros o a Susi Díaz con Jesús Sánchez. Además, volverá también el vino y el servicio al escenario central de la mano de uno de los más grandes profesionales de la sala y el maridaje: Josep 'Pitu' Roca, de El Celler de Can Roca.

Asimismo, y como novedad, este año se ha presentado un nuevo espacio: la Cuina Molt de Gust. En este escenario se realizarán presentaciones, ponencias y catas. Sus protagonistas serán los productos, los productores, la comunidad científica y las D.O e IGP, entre otras. Los 'estrellados' Bernd Knöller, Miguel Ángel Mayor o Miguel Barrera aplicarán los productos a sus recetas para ejemplo de los visitantes.

Durante el acto se ha presentado también el programa del Aula Arroz de Valencia D.O, donde un año más se dará protagonismo a este ingrediente junto a grandes chefs, alguno de ellos con 'estrella', entre los que destacan Raúl Resino o Ferdinando Bernardi. Además, vuelve #pandeverdad, que este año unirá sus contenidos a los de Be Sweet. En total, Mediterránea Gastrónoma contará con nueve espacios: Cocina Central-L'Espai Exquisit, La Cuina Molt de Gust, el Aula Arroz de València D.O, #pandeverdad y Be Sweet, Entreolivos, Espacio Cooking, Wine Experience y el Foro eno-gastroturistico L'Exquisit Mediterrani.

GUÍA DE MENÚS 'MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA'

Por último, durante la presentación se ha recordado que la Federación de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ha puesto en marcha una nueva edición de la guía de menús Mediterránea Gastrónoma con el objetivo de poner en valor la variada oferta gastronómica de la Comunitat Valenciana a través de menús diseñados específicamente por los restaurantes valencianos para celebrar Mediterránea Gastrónoma.

La campaña, que estará vigente del 4 al 9 de noviembre, se realiza en el marco de las acciones conjuntas de promoción gastronómica que se desarrollan a través de Conhostur y Turisme Comunitat Valenciana y este año contará también con la colaboración de Visit Valencia.

Mediterránea Gastrónoma cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia y de Visit Valencia. Está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunidad Valenciana.