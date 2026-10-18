Nuevo ES-Alert a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia por lluvia y riesgo de inundaciones

Nuevo ES-Alert a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia por lluvias intensas - GVA

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un nuevo ES-Alert este domingo a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias.

El mensaje recuerda a la ciudadanía, ante el episodio de lluvias persistentes, precipitaciones intensas y riesgo de inundaciones, evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables incluso con poca agua.

Del mismo modo, recuerda que hay que alejarse de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa y "en caso de incremento del nivel de agua, busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni use ascensores". Asimismo, solicita prestar especial atención a personas vulnerables, señala el texto.

"En caso de emergencia llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.

La Generalitat envó este sábado un primer aviso a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, en aviso rojo, y un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

"Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o sube a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.