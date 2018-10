Obispo auxiliar de Valencia sobre el cobro de impuestos: "Hay que ver qué se nos pide y conforme a ello, haremos"

Actualizado 21/06/2018 17:03:58 CET

El obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros, ha indicado este jueves, respecto a la decisión del Ayuntamiento de la capital valenciana de cobrar impuestos a entidades religiosas con actividades lucrativas, que hay que ver lo que la administración municipal pide. Así, ha señalado que en función de lo que se reclame se hará.

"Hay que ver lo que se nos pide y conforme se nos pida, haremos", ha manifestado Ros, que se ha mostrado partidario de actuar con "mucha serenidad". No obstante, ha subrayado que no conoce el contenido de la propuesta del consistorio valenciano, que ha conocido esta jornada y de la que no tiene información porque "no he tenido tiempo de leer nada".

Arturo Ros se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada de puertas abiertas de Proyecto Hombre, preguntado por la decisión del Ayuntamiento de València de comenzar este año a cobrar impuestos como el de Bienes Inmuebles, el de Construcciones, Instalaciones y Obras y el de Actividades Económicas a entidades religiosas con actividades lucrativas.

En este caso estarían instituciones académicas como la Universidad Católica de València y sanitarias como el Hospital Casa de la Salud pero no espacios de culto ni de asistencia social. La decisión del Ayuntamiento de la capital valenciana fue anunciada este miércoles por el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, durante un desayuno informativo de balance de los tres años de gestión del actual ejecutivo local.

"No he conocido la noticia hasta esta mañana. No sé el contenido exacto de lo que se dice. Pero miraremos lo que se nos pide", ha planteado el obispo auxiliar de Valencia. Ha agregado que "la Iglesia tiene que colaborar en las instituciones civiles como cualquier otra entidad" y ha afirmado que se hará "lo que sea necesario" pero reiterando que "hay que ver un poco lo explícito de lo que se nos sugiere".

ACCIÓN SOCIAL, CARITATIVA Y EDUCATIVA

Así, ha repetido que "hay que ver lo que se pide" y que se actuará conforme a ello "con mucha serenidad". Arturo Ros ha comentado que la Iglesia católica cuenta con "muchos lugares que no son propios de culto" pero que son espacios "donde se ofrecen muchas actividades de acción social, de acción caritativa y de acción educativa".

Ros no ha precisado el número de dependencias que no tendrían finalidad de culto preguntado por ello. A este respecto, ha manifestado que "las parroquias tienen lugares de culto, casas abadías donde viven los sacerdotes y también locales parroquiales donde se hace la catequesis, se atiende a jóvenes, y locales de cáritas parroquial". Ha detallado que hay 600 de estos últimos.

"La diversidad es tan grande que sería imposible saber exactamente cuántos. Lo que tenemos controlado como lugares nuestros todos tienen un destino muy definido, siempre para acoger a la gente y atenderla en las diversas actividades que hacemos permanentemente", ha añadido el representante del Arzobispado de Valencia.

"NO A LOS BIENES DE CULTO"

Por su lado, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha asistido también a la jornada de puertas abiertas de Proyecto Hombre ha destacado, preguntada por la iniciativa del Ayuntamiento de València, que esa decisión "se está refiriéndose no a los bienes de culto sino a los que no son de culto, a aquellos bienes que pueden tener un rendimiento económico".

Oltra ha explicado que "el Ayuntamiento de València aprobó el año pasado ya una moción en la que se instaba al Gobierno de España a cambiar determinada normativa básica estatal, entre otras cosas, en relación a los bienes de la Iglesia a la Ley Hipotecaria".

"Es un debate que está sobre la mesa y, en todo caso, depende de que el Gobierno de España impulse una serie de cambios normativos porque afecta a la legislación básica estatal. El Ayuntamiento de València lo que está haciendo es dando cuenta de un acuerdo que tomó ya en noviembre del año pasado", ha agregado la responsable autonómica.