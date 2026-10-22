Las obras de rehabilitación del TAC de Catarroja, dañado por la dana, comenzarán en noviembre

Obras de reconstrucción - CATARROJA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Teatre Auditori de Catarroja (TAC) comenzarán durante el mes de noviembre, según la previsión anunciada por el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia).

El consistorio continúa avanzando en la reconstrucción del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 con nuevos progresos en cuatro de sus proyectos "prioritarios": el Teatre Auditori de Catarroja (TAC), el Espai Jove, el edificio del Club de Vela del Port y el aparcamiento de la Plaza Mayor.

Estas actuaciones "permitirán recuperar algunos de los principales equipamientos municipales afectados por la riada y se encuentran en distintas fases de tramitación y ejecución".

La alcaldesa, Lorena Silvent, junto a un equipo del Área de Planificación Estratégica del Territorio y Protección Civil, encargado del seguimiento de las obras de reconstrucción, realizó este pasado miércoles una visita de seguimiento a los cuatro espacios para comprobar el estado de las actuaciones y coordinar los próximos pasos de su recuperación.

La previsión es que las obras del TAC puedan comenzar durante el mes de noviembre, mientras que los trabajos del Espai Jove y del edificio del Club de Vela podrían iniciarse antes de Navidad. Paralelamente, en el aparcamiento de la Plaza Mayor ya han comenzado las obras para su rehabilitación.

La alcaldesa ha destacado la importancia de estos avances: "Estamos hablando de cuatro espacios muy importantes para la vida de Catarroja y su recuperación es una de nuestras prioridades. Detrás de cada proyecto hay meses de trabajo técnico y administrativo que muchas veces no se ve, pero que es imprescindible para que las obras puedan ponerse en marcha. Estamos dando pasos importantes y nuestro objetivo es que estos equipamientos vuelvan a estar al servicio de nuestros vecinos y vecinas cuanto antes".

La recuperación del Teatre Auditori de Catarroja (TAC) afronta una nueva etapa con el proyecto de rehabilitación pendiente de su aprobación definitiva. La planificación actual contempla que los trabajos puedan comenzar durante el próximo mes de noviembre, "lo que supondría un paso importante para recuperar uno de los principales referentes culturales del municipio", inciden desde el equipo de gobierno local.

Por su parte, los proyectos de rehabilitación del Espai Jove y del edificio del Club de Vela del Port de Catarroja se encuentran en fase de supervisión técnica, con la previsión de que las obras puedan ponerse en marcha antes de finalizar el año. Ambas actuaciones permitirán avanzar en la recuperación de espacios vinculados a la actividad juvenil, asociativa y social de Catarroja.

APARCAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR

En paralelo, el Ayuntamiento continúa avanzando en la recuperación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, donde ya se han iniciado diferentes actuaciones previas necesarias para acometer su rehabilitación.

Durante los últimos meses se han desarrollado trabajos de limpieza, desescombro y demolición de elementos deteriorados, así como la retirada de instalaciones eléctricas y canalizaciones de ventilación destruidas por la inundación. También se han acondicionado los accesos y sectorizado distintos espacios interiores para acometer los trabajos principales, a la espera de que terminen las obras en los garajes privados.

La intervención requiere coordinar las actuaciones municipales con los trabajos que se están realizando en los garajes particulares y cuyo acceso se mantiene a través de la calle Trinquet. Esta organización permitirá acelerar las siguientes fases de la rehabilitación, compatibilizando las distintas intervenciones que se desarrollan en el inmueble.

Estos cuatro proyectos forman parte del esfuerzo de reconstrucción que afronta Catarroja, con cerca de 40 actuaciones en distintas fases de tramitación y ejecución. La recuperación abarca desde edificios y equipamientos públicos hasta redes de saneamiento, instalaciones deportivas, calles y espacios urbanos.

En este sentido, Silvent ha reconocido "las dificultades que supone afrontar una reconstrucción de esta magnitud y los tiempos que requieren los procedimientos administrativos", al tiempo que ha reafirmado "el compromiso municipal con la recuperación de las infraestructuras dañadas".

"Sabemos que la espera se está haciendo larga y entendemos perfectamente que la ciudadanía quiera recuperar cuanto antes los espacios que formaban parte de su día a día. Compartimos esa urgencia. Por eso seguimos trabajando sin descanso para superar cada trámite y avanzar en cada proyecto. La reconstrucción es compleja, pero nuestro compromiso es firme y vamos a seguir trabajando hasta recuperar los espacios que la dana nos arrebató", ha señalado la alcaldesa en un comunicado.

El Ayuntamiento mantiene así "su hoja de ruta para recuperar progresivamente las instalaciones y servicios afectados, con el objetivo de devolver su funcionalidad a los principales equipamientos municipales y seguir avanzando en la reconstrucción de Catarroja".