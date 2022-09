Off Artes Escénicas de València cumple 20 años de "locura" por el teatro

Archivo - Hovik Keuchkerian llega a la Sala Off con 'Un Obús en el Corazón' (archivo)

Archivo - Hovik Keuchkerian llega a la Sala Off con 'Un Obús en el Corazón' (archivo)

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto cultural Off Artes Escénicas de València celebra sus veinte años de trayectoria con actividades didácticas, de exhibición y producción.

"Unos locos con ganas de teatro" fue el lema con el que presentaban Pedro Giménez y sus socios la iniciativa hace dos décadas. A lo largo de todo este tiempo se ha ido transformando y creciendo hasta llegar a Off Artes Escénicas, "un emplazamiento de referencia en el sector no solo en la ciudad sino en toda la comunidad".

Con las denominaciones de "Escuela Off", "Sala Off" y "Off Compañía", la empresa valenciana ha acogido a una gran cantidad de alumnos, espectadores y compañías profesionales en sus instalaciones que se han extendido desde el número 47 de la Calle Turia hasta los números 45 y 43, ocupando más de 1.500 m2 dedicados exclusivamente a las artes escénicas.

Todo ello, subrayan sus responsables, "con el objetivo de profesionalizarse y ofrecer un espacio equipado donde destacan sus dos salas de teatro.

"Las mismas tablas que pisan las compañías profesionales, las pisan también nuestros alumnos en sus clases. Queremos que vivan la experiencia real desde el principio", recalca Giménez en un comunicado.

La escuela, que ofrece tanto formación profesional como más lúdica en interpretación y teatro musical, cerró el pasado curso con más de 500 alumnos, constituyendo un récord en lo que llevan de trayectoria. Con ellos conviven los profesionales en activo que acuden a la sala para crear, estrenar y exhibir sus producciones dando lugar a una programación semanal variada, familiar y adulta, en diferentes géneros que van desde el teatro contemporáneo hasta el teatro musical, danza o conciertos.

A la celebración del aniversario, se le suman varias nominaciones durante este año, junto a los galardones de los Premios de la AAPV, otorgados a los actores y actrices de producciones como '¿Estás ahí?' o 'La Llave Mágica'.