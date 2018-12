Oltra condena el escrache a Valls: "No comparto sus ideas pero voy a defender siempre su derecho a expresarlas"

Publicado 06/12/2018 13:17:10 CET

ALICANTE, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha expresado este jueves su condena "absoluta y sin paliativos" al reciente escrache sufrido por el ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, en un acto en la ciudad condal, y ha apuntado que, aunque no comparte las ideas de Valls, "siempre" defenderá su derecho a expresarlas.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en los actos conmemorativos del Día de la Constitución Española que celebra la Generalitat en Alicante, al ser preguntada por este acto de boicot.

"Condena absoluta y sin paliativos", ha dicho la también colíder de Compromís, quien ha recalcado que la libertad de expresión es la "piedra angular de un sistema democrático". "No comparto las ideas de (Albert) Rivera ni (Manuel) Valls, pero voy a defender siempre su derecho a expresarlas de la manera que consideren oportuno y en el lugar que consideren oportuno", ha recalcado.

Así, ha defendido que tienen derecho a hacerlo sin que "nadie les interfiera ni les moleste" y ha añadido: "Hay una cuestión clara, si a uno no le gusta lo que van a decir, que no vaya, pero no tienen derecho a impedirles expresar sus ideas y, por tanto, condena absoluta y sin paliativos".