Oltra cree que las convocatorias del 8M "encajan la reivindicación con las recomendaciones sanitarias"

Critica la "paupérrima" explicación de la vicepresidenta de la Diputación de Alicante para no exhibir el cartel de la Generalitat

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha considerado que las convocatorias de concentraciones y actos para el 8 de marzo "encajan la reivindicación con las recomendaciones sanitarias" ya que se están planteando "de manera descentralizada, poco numerosa y se pueden mantener las medidas" sanitarias.

Así se ha pronunciado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha indicado que ella misma vivirá esta jornada "siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias". "La campaña que hemos impulsado desde la Generalitat pone en el centro a la vida, así que no será yo la que se apunte a no respetar la vida", ha indicado.

Para Oltra, "poner en el centro a la vida" es "reinventarnos en la reivindicación" y seguir las recomendaciones, lo que considera que han hecho colectivos feministas convocantes de actos.

Por otra parte, la vicepresidenta se ha referido a las críticas a la campaña de la Generalitat por parte de la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y concejala de Igualdad de Sant Joan d'Alacant, Julia Parra, que no exhibirá los carteles en su municipio al considerarlos "politizados".

"Si no quiere difundir la campaña, pues bueno, pero que no sea al menos por una explicación tan paupérrima", ha criticado Oltra, que ha considerado que es una "cuestión de cultura general". "A lo mejor tendría que documentarse un poco", ha agregado.

La consellera ha indicado que es "tan evidente" que la campaña se basa en el célebre cartel 'We can do it' de 1943, que muestra a una mujer levantando el puño arremangándose, en referencia a la incorporación de las mujeres al trabajo durante la Segunda Guerra Mundial.