Oltra cree que hay "demasiada intervención privada" en el sector de la dependencia

Santiago defiende la respuesta a la crisis que ha permitido la descentralización, aunque reclama "mejor gestión" del IMV

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado que hay "demasiada intervención privada" en el sector de la dependencia, y ha considerado que en la Comunitat Valenciana "no hay un equilibrio necesario" para que la oferta pública pueda "compensar la búsqueda de beneficio que prima en la lógica mercantil".

Así lo ha expresado Oltra en su intervención en la cumbre de la Comunitat Valenciana y les Illes Balears, donde ha participado en una mesa redonda con la consellera d'Afers Socials del Govern de les Illes, Fina Santiago.

Tanto Oltra como Santiago se han mostrado partidarias de la inversión pública en dependencia, así como de la colaboración con el tercer sector, que "también es privado", aunque no lucrativo. De hecho, la vicepresidenta valenciana ha incidido en que los sectores

Respecto a la pandemia, Oltra ha destacado que "lo primero que tocaba era salvar vidas y la salud". "Primero, por convicción moral y política. Sin salvar la salud no íbamos a salvar la economía", ha agregado, y ha criticado a los que situaban una "dicotomía" entre ambas.

De hecho, ha aseverado que "los que han intentado primar la economía, no tienen ni salud ni economía". Para Oltra, los gobiernos están "en la línea de la defensa de la gente más frágil", pero ha lamentado que el sistema de serivicios sociales "está por construir en comparación", pese a que los derechos son "inalienables": "Ningún niño se ha quedado sin escolarizar, pero sí hay gente que se ha quedado sin dependencia".

Por ello, para Oltra se ha intentado "atender a todo desde la Generalitat", y se ha tenido que combinar "medidas protectoras, restrictivas de algunas actividades y ayudas para sostenerse".

Por su parte, la consellera Fina Santiago ha defendido que la crisis de la Covid-19 ha sido diferente a la de 2008, ya que la caída ha sido "muy brusca". En este sentido, ha apuntado a los elementos que, a su juicio, han permitido una respuesta más ágil a la crisis, como la posibilidad de aprobar decretos ley y la descentralización, así como que las comunidades hayan podido tomar sus decisiones.

También ha destacado el ingreso mínimo vital, pese a que "necesita una mejor gestión". No obstante, se ha preguntado "qué habría pasado si no se hubieran recuperado los servicios públicos". Según Santiago, no habría habido "suficiente capacidad de respuesta".

Igualmente, ha apostado por el "derecho a la vivienda digna", y que "cuando menos tenga el sector privado, mejor". "En todo el sector, la presencia pública es importantísima, y si es posible, debería ser mayoritaria".

Así, ha argumentado que "lo importante es que la gente entienda lo importante que es lo colectivo", y ha remarcado la importancia de que los servicios públicos sean "resilientes", sobre todo los esenciales como la sanidad.

ECONOMÍA DE LAS 3C

Por otro lado, la vicepresidenta Oltra ha declarado que en la Comunitat Valenciana se está trabajando en construir un nuevo modelo económico y que se avanza hacia lo que a ella le gusta citar como la "economía de las 3 C: Criar, Cuidar y Curar". Desplegar el sistema de bienestar "genera muchos puestos de trabajo", ha aseverado.

Además, la vicepresidenta ha asegurado que el despliegue de un sistema público potente es la "mejor vacuna social" contra la extrema derecha porque la gente se siente segura.

Santiago, por su parte, ha incidido en la figura del ingreso mínimo vital, que ha supuesto una "forma de gestionar mejor", ya que supone un "elemento de redistribución de las dificultades". También ha argumentado que este tio de servicios suponen una ayuda frente al avance de la extrema derecha: "Si creamos ciudadanos no ligados a un sistema, saldrán de él".

Asimismo, se ha mostrado "optimista" por el papel de los servicios sociales en la política, y ha destacado este encuentro entre las dos conselleras. De hecho, ha remarcado las acciones que representan ambos pactos de gobierno supone que "los servicios sociales están entrando" en el foco de la política.

Como colofón a su intervención, Santiago ha remarcado la situación de los jóvenes, que "han pasado dos crisis" y ha pedido "políticas específicas para la emancipación de los jóvenes", y ha considerado "muy importante" centrarse en sus las acciones relacionadas.

PISOS DE EMANCIPACIÓN

Por otro lado, al finalizar la intervención en la cumbre, la vicepresidenta valenciana y la consellera balear han visitado un piso de emancipación para personas jóvenes ex tuteladas. Se trata de una medida que comparten ambas administraciones para apoyar a estas población en su transición a la vida independiente y autónoma con la finalidad de prepararlos para una vida independiente y completar su proceso de inclusión social y laboral.

A través de estos servicios recibe acompañamiento para el desarrollo personal, y se les garantiza una adecuada prestación de los servicios de alojamiento manutención, vestuario, higiene y seguimiento sanitario.

La vicepresidenta del Consell ha explicado que desde la Conselleria "se ha realizado un trabajo muy importante para crear una red de emancipación que no existía más allá de algunas plazas sueltas". Este sistema, ha continuado, "se ha diseñado e implementando pensado en los diferentes perfiles de los chicos y chicas que salen del sistema de protección, es decir, tanto aquellos que quieren desarrollar su proyecto de vida de forma independiente como los que lo van a realizar en un recurso dependiente de la Administración".

Asimismo, se ha habilitado la Ley de Renta Valenciana de Inclusión para que se permita que, en el caso de estos chicos y chicas, los trámites puedan iniciarse antes de cumplir la mayoría de edad, para que tengan la prestación operativa cuando alcancen los 18 años.