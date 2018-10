Oltra dice que el 9 d'Octubre es un día para vivir "en paz" y que se garantizarán los derechos de todos los valencianos

Actualizado 05/10/2018 14:26:00 CET

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que al Consell no le "inquieta" la posibilidad de que puedan repetirse los incidentes el 9 d'Octubre porque está seguro de que Delegación del Gobierno garantizará "los derechos constitucionales, la libertad y la indemnidad de todos los valencianos" en un día como ese, que es "para vivir en paz y armonía".

Así se ha pronunciado Oltra al ser preguntada si al Consell le inquieta que puedan producirse incidentes como los del año pasado. Al respecto, ha recordado que el Día de la Comunitat es una jornada reivindicativa y festiva en la que se celebra el autogobierno.

"Es un día para vivir en paz y en armonía, no para que algunos energúmenos que no han entendido aún la palabra democracia, que no respetan las diferentes maneras de pensar en una sociedad, que no respetan la pluralidad, la libertad de pensamiento, ideológica, que no respetan la Constitución, campen libremente, impunemente por la ciudad de València agrediendo a otras personas simplemente porque no pueden soportar la pluralidad", ha apuntado.

Según ha dicho, está segura de que la Delegación del Gobierno "es absolutamente consciente y que lo que hará es garantizar los derechos constitucionales, la libertad, la indemnidad de todos los valencianos que ese día estarán celebrando el 9 d'Octubre".