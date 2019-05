Oltra dice que un diputado en el Congreso es "muy valioso" y Baldoví reclamará la financiación: "Ya no hay excusa"

Publicado 19/05/2019 11:45:05 CET

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, asegura que tener un diputado en el Congreso en estos momentos es "muy valioso" porque "uno tiene que saber lo que vale, lo que tiene, lo que vale lo que tiene y lo que vale lo que tienes es lo que necesita el otro". Así, señala que Joan Baldoví jugará un papel de defensa de los valencianos y, especialmente, la reforma de la financiación: "Ahora ya no hay excusa".

Así se ha pronunciado Oltra en una entrevista concedida a Europa Press en la que hace balance del resultado conseguido en las elecciones generales del pasado 28 de abril, una cita a la que en esta ocasión Compromís se presentó en solitario, dejando atrás las dos confluencias anteriores con Podemos bajo las marcas 'És el moment' y 'A la valenciana'.

Ante la pregunta de si considera que esta decisión fue un error a la vista de los resultados --pasa de 4 a 1 diputado--, la dirigente ha recordado que Compromís "siempre ha sido un proyecto de suma" y cuando lo hace avanza, por lo que esa es una reflexión que tendrán que hacer, pero no antes de las elecciones del 26M.

"Tenemos que reflexionar en el futuro sobre lo que nos ha caracterizado siempre, que hemos sabido acordar, sumar, crecer, y seguro que será una línea de pensamiento cuando nos sentemos a analizar ya tranquilamente todo el panorama", ha agregado.

Sobre el papel que jugará Baldoví esta legislatura como único representante de la coalición en la Cámara Baja, Oltra ha subrayado el valor que tiene en el momento actual de multipartidismo tener un escaño, desde el que se defenderá la reforma de la financiación entre otros intereses valencianos.

"Ya está bien, no vale que vengan los ministros aquí en campaña a prometer una financiación y luego cuando se constituye el gobierno lo primero que digan es 'no, renunciamos a reformar el sistema de financiación', que es lo que hicieron después de la moción de censura", ha reprochado la líder de Compromís al PSOE.

Para Oltra esa reforma "tiene que ser un compromiso, no una promesa electoral" y están "hartos de que vengan a decirnos que van a venir las inversiones, que la deuda de La Marina la va a asumir el Gobierno de España, si no es a través de los presupuestos por un decreto ley, y luego resulta que ni por los presupuestos ni tampoco hacen el decreto".

Así, ha remarcado que "la palabra de un ministro tiene que valer algo" y se ha preguntado por qué hay que "aguantar" que se prometa y no se cumpla: "Eso no puede ser y ese papel lo va a jugar Joan Baldoví".

Ahora, ha incidido la también vicepresidenta en funciones del Consell, el PSOE tiene más diputados en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado por lo que "no hay excusa". "Nosotros ya no vamos a admitir más excusas, no queremos ser más que nadie pero estamos hartos de ser siempre los últimos de todos", ha señalado.

APUESTA POR UN GOBIERNO "A LA VALENCIANA"

Por otra parte, sobre la formación del futuro gobierno, se ha mostrado convencida en que habrá nuevo Ejecutivo central y ha apostado por el acuerdo "a la valenciana", matizando que "no ya tanto por quién está dentro o no, que también porque los gobiernos plurales son mejores que los monocolor, sino por el contenido, el 'qué', que es lo relevante".

En este punto, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez no quitó el copago farmacéutico" y se ha preguntado qué va a pasar con las reformas laborales y otras normas como la 'ley mordaza'. "Si uno quiere ser el Pedro Sánchez social habrá que demostrarlo", ha advertido.

"Los ciudadanos han dicho que quieren pluralidad, si alguien todavía está esperando esas épocas del bipartidismo ya debería asumir que esos tiempos, de momento, no van a volver", ha señalado, para agregar que Compromís siempre aboga por el diálogo y la escucha ya que "nadie tiene la verdad absoluta" y siempre "se puede aprender de los otros".