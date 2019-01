Oltra dice que un veto del Senado a la senda de déficit no desajusta las cuentas al no estar previstos los 217 millones

Publicado 27/12/2018 12:25:48 CET

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz de Consell, Mónica Oltra, ha subrayado este jueves que un posible veto del Senado al aumento del déficit para las autonomías, flexibilización que supondría 217 millones para la Comunitat Valenciana, no "desajusta" el presupuesto de la Generalitat, recientemente aprobado, ya que no estaban previstos en él.

Oltra, que ha visitado este jueves diversos proyectos de atención social de Sant Joan de Déu Serveis Socials València, ha apuntado, preguntada por los medios ante la probabilidad de un veto del Senado a la senda de déficit, que la cámara baja "la ha aprobado y la soberanía popular está representada, sobre todo, en el Congreso, que es donde tenemos un sistema electoral proporcional a los votos de las personas".

En esta línea, ha lamentado que se quiera usar para retrasar la aprobación de la senda del déficit "una mayoría (en el Senado) que está obviamente muy condicionada por un sistema electoral mayoritario donde con el 25 por ciento de los votos te llevas el 75% de los senadores".

En todo caso, ha dicho que después deberá ser finalmente el Congreso quien dé la ultima palabra con las modificaciones que se han hecho para poderla aprobar". No obstante, ha precisado que en el presupuesto de la Generalitat ya aprobado no estaban previstos los 217 millones de euros porque "no se podían prever".

Por este motivo, ha apuntado: "Si vienen, mucho mejor, pero a nosotros no nos desajusta el presupuesto porque no estaban previstos".