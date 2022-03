Oltra a la extrema derecha: "Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz"

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha insistido este lunes que las investigaciones a funcionarios de su departamento forman parte de "la cacería política" contra su persona por parte de la extrema derecha y al respecto les ha advertido: "Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz".

Oltra, en declaraciones a los medios, ha recalcado que fue ella

quien encargó un expediente administrativo para averiguar las circunstancias de unos abusos sexuales a una menor tutelada por los que ha sido condenado su exmarido, que era educador de la joven.

"Yo encargué el expediente, que es como se funciona en la administración, lo he explicado una vez, 50 y 50.000 si hace falta, pero que dejen a los funcionarios vivir que no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias", ha expuesto la consellera.

Oltra ha recalcado que cuando se remite a su declaración en Les Corts "no es por descortesía ni por no contestar" sino porque "ahí está todo dicho", pero ha recalcado que puede dar "todas las explicaciones que hagan falta, aquí y donde haga falta".

Así, ha insistido en que ella se enteró de los hechos "no como consellera sino por su circunstancia personal" el 4 de agosto de 2017 --al llegar la citación judicial a su marido en su domicilio-- y a partir de ahí comenzaron a buscar "la aguja en los pajares".

Así, ha explicado que el 8 de agosto encargó este expediente para saber, entre otras cuestiones, "qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la Conselleria, por qué no se había cumplido la petición del 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se le había proporcionado la atención psicológica". "Todo eso se averigua en un expediente y todo eso está ya explicado en el diario de sesiones de Les Corts del 21 de abril de 2021", ha apuntado.

Por ello, ha criticado que se "trate de buscar tres pies al gato cuando no los hay". "Yo fui quien encargué el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: 'Oiga, averígüese aquí qué ha pasado'. Punto, no hay más", ha recalcado.

Oltra ha insistido en que lo ha explicado en Les Corts con "total transparencia" en diversas ocasiones y que el PP y Cs cuentan con "toda esta información, han tenido acceso a la documentación y han podido hablar con las funcionarias".

Así ha señalado, respecto al proceso judicial, que entiende que se siga para "averiguar lo sucedido, que es muy complejo" y "más cuando hay distorsiones constantes" y ha criticado que se hable de informes parajudicales.

En ese sentido, ha lamentado que "aparezcan informaciones que parece que descubren la rueda" cuando ya está todo explicado en las Corts". "Se puede poner muchas cosas en entredicho, pero está todo dicho", ha subrayado.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Oltra ha explicado que descubrieron que hacía falta unos protocolos porque "no existían", y que el primero de ellos se puso en marcha ese septiembre para marcar a los funcionarios unas directrices centralizadas de actuación y cómo debían proceder ante una sospecha de abuso sexual o una denuncia. "Y eso ahora está claro", ha defendido.

Así, ha insistido en que pusieron "orden" en una conselleria que estaba "completamente desordenada" y que "no tenía directrices de cómo debía fluir la información ni hacia arriba ni hacia abajo y eso es lo que hemos arreglado", ha apostillado.