Oltra se muestra "segura" de que habrá acuerdo entre Generalitat y Diputación sobre el Fondo de Cooperación

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se ha mostrado "segura" de que habrá un acuerdo entre la Generalitat y la Diputación de Alicante al respecto del Fondo de Cooperación y ha defendido que en materia de servicios sociales ambas administraciones ya están trabajando en una "hoja de ruta" común para que cada una asuma las competencias impropias.

En este sentido, Oltra ha desligado las críticas de la Diputación de Alicante al fondo de cooperación municipal de la Generalitat del acuerdo cerrado con esta corporación provincial para el intercambio progresivo de las competencias impropias en servicios sociales. "Vamos al ritmo que nos hemos marcado", ha asegurado.

De momento, Igualdad asume en noviembre la teleasistencia y la Diputación se encargará a partir de enero de los servicios sociales de atención primaria en pueblos de menos de 10.000 habitantes, mediante contratos-programa. El traspaso es "más complejo" en el centro de día Doctor Esquerdo de Alicante para problemas de salud mental.

"Tanto la Diputación como la Conselleria tenemos una hoja de ruta y la vamos a cumplir para poner orden en los servicios sociales, que el sistema llegue donde tenga que llegar y evitar las duplicidades: que cada administración cumpla con sus competencias como marca la ley de servicios sociales inclusivos", ha aseverado.

La también portavoz del Consell ha recordado que el fondo de cooperación no es una competencia de Igualdad, sino de la dirección general de Administración local, aunque se ha mostrado "segura de que habrá un acuerdo" con la Diputación de Alicante.

Sobre las críticas de Ciudadanos, ha zanjado: "No me atrevo a opinar porque Toni Cantó cada día dice una cosa; en Alicante una, en València otra; Arrimadas una, él la otra; no hay manera de aclararse con él".

PROYECTOS DE ZONA NORTE

Por otra parte, Oltra ha adelantado que volverá "pronto" a Alicante para "abordar con los vecinos de la zona norte" los proyectos en que se está trabajando "fundamentalmente de infancia". También ha apuntado que seguirá hablando con el Ayuntamiento para que las medidas se vayan "concretando" y puedan "avanzar más rápidamente".

Preguntada respecto a la gestión municipal de la Renta Valenciana de Inclusión, Oltra ha indicado que "Elche tiene más personas en el sistema de la renta que Alicante con menos habitantes". "Con esto podemos hacernos una idea, pero espero que Alicante siga trabajando a buen ritmo para equipararse", ha indicado.