Actualizado 29/04/2019 3:52:02 CET

Oltra: "La única suma posible es un Botànic II" aunque carga contra el "experimento" de juntar elecciones

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia de la Generalitat por Compromís, Mónica Oltra, ha valorado este lunes que los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana demuestran que "no hay suma posible que no pase por un Gobierno del Botànic. La única posibilidad es un Botànic II", ha remarcado, para lamentar el "experimento" de juntar los comicios con las generales, que a su juicio ha puesto "en peligro" el proyecto.

Oltra, que ha comparecido con cerca del 90 por ciento escrutado, ha resaltado que esta es una "seña de identidad de los valencianos, que han dicho claramente que aquí no queremos gobiernos de derechas". A su juicio, las cifras ponen de relieve que los valencianos "avalan" las políticas puestas en marcha en 2015.

También ha felicitado a los socialistas como fuerza más votada a pesar de que cree que "el experimento de juntar autonómicas y generales ha puesto en peligro este proyecto de futuro", en alusión a la decisión del 'president', Ximo Puig, de adelantar los comicios en la Comunitat para hacerlos coincidir con las generales por primera vez en la historia.

Aun así, sostiene que los valencianos "han estado a la altura y no han permitido que determinados experimentos partidistas pongan en peligro el cambio de 2015" en la Comunitat. De hecho, ha hecho hincapié en que el Botànic "es la única posibilidad de formar gobierno. No hay experimentos posibles. Las derechas no suman y el PSPV tampoco suma con otros. Con Ciudadanos no suma", ha puntualizado.

Según Oltra, Compromís es "la garantía de que en esta Comunitat no se van a tolerar experimentos" y de las políticas que se iniciaron hace cuatro años van a continuar. Para la candidata a la Generalitat por Compromís, los resultados han demostrado además la "fidelidad" de los votantes a esta formación y que una vez confían en ella, "no dejan de confiar porque no prometemos, nos comprometemos". Y no van a dar "ni un paso atrás", ha remarcado.

A pesar de no revalidar los diputados de los anteriores comicios, "el resultado esperado era que las políticas de 2015 tuvieran continuidad y profundizar en ellos. Y ese objetivo se ha conseguido", gracias al "voto valiente" de la ciudadanía, ha valorado.

Posteriormente, Oltra ha salido para dirigirse a los simpatizantes que han acudido a las puertas de la sede de Compromís en València. Desde un escenario, ha vuelto a celebrar que "la única opción es el Botànic" y ha garantizado que no avalarán políticas que no tenga en cuanta a la gente.

"VOLVEREMOS A MULTIPLICAR" EN EL CONGRESO

También el cabeza de lista de Compromís al Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha hablado a los asistentes para asegurar que aunque en estas elecciones generales Compromís ha obtenido un diputado --frente a los cuatro que obtuvo en los anteriores comicios, cuando se presentó con Podemos e Izquierda Unida en la coalición 'A la valenciana--, volverán a "multiplicar" para ser "decisivos en Madrid".

Además, Baldoví ha señalado que "la ciudadanía le ha dicho al PSOE que con Ciudadanos no". El candidato, ya se había dirigido anteriormente a los medios para felicitar a los socialistas por ganar estas generales, así como a la ciudadanía "que con su voto ha parado a la derecha en nuestro país. Han estado a la altura".

Los resultados --ha admitido tras perder tres diputados en el Congreso-- no son los que esperaban. Buscaban que Compromís tuviera "una voz mas fuerte" para las reivindicaciones valencianas, algo que ha asegurado que hará "desde el primer minuto". "El compromiso es con las personas de nuestra tierra y no depende de los resultados electorales, seremos los mismo con uno que con cuatro", ha sentenciado.

En cualquier caso, ha garantizado que en la negociación para la formación de Gobierno "la agenda valenciana estará bien presente" y se ha referido a aquellas reivindicaciones que su formación reclama desde hace siete años: financiación justa, una solución a la deuda valenciana e inversiones justas para la Comunitat.

"SENSACIÓN AGRIDULCE"

Durante el recuento de votos, el candidato por Les Corts, Fran Ferri, ha comentado también su "sensación agridulce" por no revalidar los escaños de los anteriores comicios en un "contexto no favorable" para Compromís, debido al adelante electoral de las autonómicas de la Comunitat.

Según Ferri, Ximo Puig ha querido aprovechar el "tirón" de las generales pero esto ha perjudicado en el ámbito autonómico porque "no se ha hablado de los problemas d e los valencianos. "Se ha hablado mucho de Cataluña, de la ultraderecha, de Andalucía... pero poco de los valencianos y eso para un partido valenciano que trabaja para los valencianos nos complica la situación". En todo caso, "que el Botànic pueda continuar es la buena noticia del día", ha sentenciado.

También la candidata número dos al Congreso por Valencia, Isaura Navarro, ha cargado contra la decisión de Puig de adelantar elecciones, algo que considera que ha hecho "desaparecer" a los valencianos. "Hay gente que hace política con tacticismos y nosotros con el corazón y alegría", ha dicho.

Para Navarro, "había mucho miedo no solo a la Voz, también al giro hacia la ultraderecha del PP y a Cs que empezó como partido socialdemócrata y ahora es totalmente de derechas". No obstante, ha destacado que en el ámbito autonómico "el Botànic se mantiene y podrá seguir con las política sociales, cambiando la realidad de los valencianos".