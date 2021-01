Oltra sobre los vacunados indebidamente: "Quién se pondrá la segunda dosis y cuándo lo decidirá Salud Pública"

Alerta de que incumplir el régimen de visitas a una residencia es una "falta grave" que puede suponer hasta 30.000 euros de multa

VALÈNCIA, 22 Ene.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado que "quién se pone y cuándo" la segunda dosis de la vacuna es una decisión de Salud Pública que se tomará "bajo parámetros técnicos y médicos" y que "probablemente irá por la idea" de que las personas vacunadas indebidamente "no cuesten más vacunas". "Ya que se han puesto una dosis que no tenían que ponerse, a ver si encima nos va a tocar poner tres dosis por cada uno de estas personas", ha agregado.

Así se ha expresado la vicepresidenta este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell preguntada por las declaraciones del president, Ximo Puig, que afirmó que "ninguna persona que haya recibido la vacuna de forma improcedente debe recibir la segunda dosis". Según confirmaron fuentes de Presidencia a Europa Press, Puig trasladó a Sanidad la orden de no administrar esta segunda dosis.

Para Oltra, Puig "ha expresado una posición ética". "Todo el mundo lo hemos pensado. ¿En serio, colarse en las vacunas? Pero políticos y no políticos, no solo alcaldes y concejales, también cuando se ha vacunado la hermana de la directora o un gerente. Cualquier persona que haya utilizado el nepotismo para vacunarse fuera del plan y del orden que toca, indigna. Eso es una posición ética, ese 'sanguango' no tendría que tener la segunda dosis", ha declarado.

En este sentido, ha considerado que "más vale perder que más perder": "Si no se pone la segunda, luego le tocará dos dosis. Para que nos cuesten tres, que nos cuesten dos", ha manifestado, aunque ha incidido "dependerá de Salud Pública". "Y que digan el día que les toca vacunarse, por si la gente les quiere felicitar", ha agregado.

Respecto a las personas que se han vacunado cuando no tocaba, Oltra ha explicado que "en 103.826 dosis, son algo más de un centenar" por lo que ha defendido que son "una minoría muy minoritaria". En este sentido, ha explicado que se está investigando "por doble vía", tanto en Sanidad como en Igualdad.

En el caso de Sanidad, a partir de los listados de personas que se tenían que vacunar, se está investigando por qué hay gente que no estaba en la lista pero sí se han vacunado y si les tocaba o no. En este caso, ha puesto como ejemplo que si una persona ha entrado a cubrir una baja en una residencia, pero no aparecía en el listado porque se había hecho antes de que entrara, sí le corresponde en tanto que está trabajando en una residencia de mayores, aunque no esté en el listado.

Por ello, ha incidido en que se está investigando el total de personas que se ha vacunado y que "cuando esté toda la información, se dará con total transparencia". Además, ha pedido "poner el foco en lo que está bien", que es el "esfuerzo del personal sanitario para hacer una vacunación rápida".

"SI NO DIMITEN, QUE LES DIMITAN LOS CIUDADANOS"

Respecto a los cargos políticos que se han vacunado, Oltra ha considerado que ha sido una acción "fea, insolidaria y poco ética". Preguntada sobre si deben dimitir, ha considerado que "si no dimiten, los ciudadanos deberán tomar buena nota" y "tendrán que dimitirlos los ciudadanos cuando toque". Para Oltra, estas vacunaciones "hablan muy mal de la persona que lo ha hecho".

"Éticamente hablando, le estás quitando la vacuna a una persona mayor que igual se puede morir por no recibir la que te has puesto, o a un sanitario que igual se contagia porque te has puesto una vacuna que te hacía menos falta que a otros", ha añadido. Así, ha considerado que los representantes públicos "están para cuidar y proteger, para que le vaya bien a los ciudadanos, no para colarse". "La actitud debería ser al revés, yo el último. Cuando sepa que todo el mundo está vacunado, entonces yo", ha agregado.

Por otra parte, Oltra ha apuntado que se están llevando a cabo dos investigaciones, una en Sanidad sobre quién se ha vacunado indebidamente, y otra en Igualdad, sobre quién ha entrado en residencias de mayores, donde "solo puede entrar personal trabajador, visitas de familiares con cita previa y el proveedor", así como inspectores o funcionarios de estas dos consellerias, "pero nadie más".

"Aquí hemos visto entrar con equipos de televisión, como si aquello fuera un circo, a hacerse la foto y encima a vacunarse ellos para dar ejemplo. Para dar ejemplo, ¿de qué? ¿Ejemplo de qué si lo habéis ocultado? ¿Ejemplo de me salto la línea?", ha manifestado.

30.000 EUROS

Bajo este prisma, la también consellera de Igualdad ha defendido que incumplir el régimen de visitas a una residencia de mayores es una "falta grave", que puede estar sancionada con hasta 30.000 euros.

Así, ha defendido que las consecuencias jurídicas de estas acciones "las tiene claras" pero las éticas "también". "Y me da igual de qué partido sean. Esto vale para todos, o sea que ya pueden ir confesando uno detrás del otro", ha agregado.