Una "operación acordeón" permitirá al Palau de Les Arts liquidar su deuda con la Generalitat

Publicado 05/10/2018 14:59:12 CET

Oltra dice que "ya no hay motivo para que el Ministerio de Cultura no entre al Patronato, con las consecuencia de financiación que supone"

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes las actuaciones de reequilibrio patrimonial del Palau de les Arts Reina Sofía, una "operación acordeón" mediante la cual la Generalitat dotará al Palau con 32,5 millones para que este le devuelva ese mismo importe, que debe a la administración autonómica.

Según ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, esta operación hace que ya no haya motivo por el que el Ministerio de Cultura "no entre al Patronato, con las consecuencias de financiación que eso supone", aportando una cantidad cercana a la que destina al Teatro Real o el Liceo y no el "medio millón de limosna".

Con esta operación financiera, el Palau de les Arts subsana así la situación de desequilibrio patrimonial, por importe de 32,5 millones de euros, como consecuencia de los excedentes negativos generados desde el inicio de su actividad, que en un 90 % corresponden al periodo 2005-2015.

Este acuerdo es fruto de la petición llevada a cabo por el Patronato de Les Arts al Consell, con lo que la operación garantiza que les Arts cuente con un patrimonio neto positivo.

Además, no supone ningún desembolso económico ni tiene efectos presupuestarios, como tampoco impacto sobre la deuda de la Generalitat porque estaba ya integrada en el cómputo global de la administración autonómica.