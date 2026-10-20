La Orquestra Filharmònica de la Universitat inaugura el curso con dos conciertos en Gandia y València

La Universitat de València inaugura el curso académico 2026- 2027 con dos conciertos en Gandia y València de la OFUV - UV

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) inaugura el curso académico 2026-2027 este mes de octubre con dos conciertos en Gandia y València. El programa incluye el estreno absoluto de 'De soledad sonando', un concierto para viola y orquesta del compositor de Paiporta Javier Costa, interpretado por el violista David Fons.

Bajo la dirección de Hilari Garcia Gázquez, la formación universitaria completará el programa con una selección de 'La pájara pinta', de Óscar Esplá, y la Suite n.º 2 de 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla.

La cita en Gandia será el jueves 22 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Serrano de la localidad. La entrada es libre, con aforo limitado. Por su parte, el concierto del Palau de la Música tendrá lugar el miércoles día 28, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi. Las personas interesadas en asistir podrán reservar gratuitamente hasta dos localidades a partir de las 10 horas del 27 de octubre, en las taquillas del Palau o a través de su página web.

Ambas citas ofrecerán al público la oportunidad de escuchar un programa que combina la creación musical contemporánea con obras destacadas del repertorio orquestal español del siglo XX. Para el vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social, Albert Moncusí, este concierto "tiene un doble valor". En sus palabras, "si con él celebramos la apertura del curso, podemos decir también que abrimos la puerta a hacer visible y celebrar el vínculo de la Universitat más allá de València, y en particular con Gandia, y la abrimos también al conocimiento de compositores valencianos y de su obra".

El concierto se abrirá con 'De soledad sonando', de Javier Costa, una obra para viola y orquesta sinfónica inspirada en el poemario de Ángel González. Compuesta por encargo de David Fons, a quien está dedicada, la pieza se finalizó en marzo de 2021 y se estructura en tres movimientos contrastantes: Expresivo, Intenso y Deciso.

La obra explora la soledad como una condición vinculada a la creación musical y, al mismo tiempo, como un elemento de contraste entre la voz individual de la viola solista y la sonoridad colectiva de la orquesta. De esta relación nace el diálogo que articula el discurso musical y que constituye uno de los ejes expresivos de la composición.

"Me siento muy identificado con la poesía de Ángel González; constituyó una fuente de inspiración que provocó el clima expresivo que necesitaba desde la más absoluta introspección y soledad creativa. La dedicación y el trabajo realizados por el solista, la orquesta y el director han sido admirables. Estoy seguro de que disfrutaremos de una versión maravillosa en un concierto tan emblemático como el de apertura del curso de la OFUV", asevera el compositor.

Javier Costa es autor de un amplio catálogo de obras de diversos géneros y ha recibido encargos de instituciones e intérpretes, además de numerosos reconocimientos en el ámbito de la composición. Doctor por la Universitat de València, donde investigó la obra para piano de Olivier Messiaen, también ha desarrollado una trayectoria docente en conservatorios y en el ámbito de la composición musical.

La interpretación de la obra de Costa correrá a cargo de David Fons, violista con una trayectoria consolidada como solista y músico de cámara. Ha sido galardonado en concursos nacionales e internacionales y ha colaborado con diversas formaciones orquestales y destacados directores y solistas. Su actividad artística incluye la participación en festivales de música de cámara de España, Francia e Italia, así como actuaciones como solista en auditorios de distintas ciudades españolas.

En relación con la preparación de este concierto, el director de la OFUV, Hilari Garcia, señala que, al tratarse del inicio del curso, "siempre es costosa, porque hay que poner la maquinaria en marcha". No obstante, destaca "el entusiasmo, la energía y la pasión de los jóvenes músicos de la OFUV" para superar las dificultades que puedan surgir.

Sobre el programa, el director de la OFUV se ha referido al homenaje que rinde "a dos de los compositores españoles más importantes del siglo XX, Manuel de Falla y Óscar Esplá, con la incorporación del estreno de una obra de un autor valenciano y la participación como solista de uno de los violistas valencianos más destacados de las últimas generaciones. Es, en definitiva, una propuesta que reúne a compositores de tradiciones diferentes, pero que comparten el magisterio en la orquestación, el detalle en la escritura y el equilibrio del resultado sonoro".

DE LA TRADICIÓN POPULAR A LA ESCRITURA ORQUESTAL

La segunda parte del programa incluirá una selección de La pájara pinta, de Óscar Esplá (1886-1976), y la Suite n.º 2 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla (1876-1946).

En 'La pájara pinta', Esplá parte de melodías y ritmos de la tradición popular para construir una sucesión de estampas musicales llenas de color, ironía e imaginación. El proyecto original estaba vinculado a una obra satírico-dramática de Rafael Alberti, concebida para narrador y títeres, que finalmente no llegó a materializarse tal como estaba previsto. El compositor retomó la música y elaboró una suite orquestal, estrenada en el Festival de Granada en 1955.

La selección que interpretará la OFUV incluye cuatro números: Pasa el conde de Cabra, Romanza de doña Escotofina, Baile de Antón Pirulero y La pájara pinta en el verde limón. En estas piezas, las melodías populares se transforman en breves escenas sonoras que combinan ingenuidad, lirismo y elementos humorísticos.

El programa se completará con la Suite n.º 2 de 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla, de cuyo nacimiento se conmemora este año el 150 aniversario. Procedente del ballet estrenado en Londres en 1919 por los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, con coreografía de Léonide Massine y escenografía y vestuario de Pablo Picasso, la obra es una de las muestras más representativas de la escritura orquestal del compositor.

La suite reúne tres de las danzas más conocidas del ballet: Danza de los vecinos (seguidillas), Danza del molinero (farruca) y Danza final (jota). Falla combina en ellas los ritmos y las melodías de raíz popular con una escritura orquestal de gran riqueza tímbrica, energía y contraste, en una síntesis que contribuyó a proyectar internacionalmente la música española del siglo XX.