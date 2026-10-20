La Orquestra de València vuelve a la Catedral con Wagner y un estreno absoluto de David Moliner

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VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de València vuelve a la Catedral de esta ciudad para interpretar este miércoles, 21 de octubre, un programa vinculado al Santo Grial con un estreno absoluto y dos obras maestras del romanticismo alemán y francés bajo la dirección del maestro bávaro Alexander Liebreichm, según ha informado el consistorio de la capital valenciana en un comunicado.

Así, ha detallado que el público podrá escuchar, a partir de las 19.30 horas, el preludio de 'Tristán e Isolda' de Richard Wagner y el estreno absoluto de 'Katakomben' (Spur des Grals für grosses Orchester) de David Moliner. El programa concluirá con la Sinfonía n.º 3 en do menor, op. 78, con órgano, de Camille Saint-Saëns, con Pablo Márquez, organista titular de la Seu valenciana, como solista.

"Con el estreno absoluto de Katakomben, de David Moliner, nos sumamos a la celebración del III Año Jubilar del Santo Cáliz con una nueva creación musical", ha señalado el director gerente del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá. Asimismo, ha destacado que "presentarla en la Catedral con la Orquestra de València tiene un significado muy especial y reafirma el compromiso con los compositores valencianos y con el patrimonio de la ciudad".

València celebra, desde octubre de 2025 y hasta este mes, el III Año Jubilar del Santo Cáliz, en el marco del cual se ha encargado la obra a David Moliner. La partitura propone un diálogo entre el marco monumental de la Catedral y un tratamiento contemporáneo de las varias secciones orquestales, ha explicado el ayuntamiento de la capital valenciana.

Además, ha detallado que incluye un diálogo con el órgano, en el cual la armonía transita libremente para evocar el peregrinaje, el misterio y la revelación alrededor de la leyenda del Santo Grial.

Completará el programa el "bellísimo preludio" de la ópera 'Tristán e Isolda' de Richard Wagner, "considerado el punto de salida de la modernidad musical y del camino hasta el atonalismo".

Concluirá el concierto con la Sinfonía n.º 3 con órgano de Saint-Saëns. Su estreno tuvo lugar en Londres el 19 de mayo de 1886, interpretada por la London Philharmonic Society y dirigida por el mismo compositor. De gran melodismo y monumentalidad, está dedicada a la memoria de Franz Liszt y es una de las obras sinfónicas más relevantes del sinfonismo francés, ha añadido la administración local.

PABLO MÁRQUEZ

Organista de la catedral de València y catedrático de clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Castellón, Pablo Márquez desarrolla "una intensa y polifacética actividad como concertista internacional, investigador, docente y compositor".

Formado en órgano, clavicémbalo y composición en los conservatorios de València, Toulouse, Ámsterdam y La Haya, colabora regularmente como solista con la Orquestra de València e interpreta, entre otras obras, el Concierto para órgano, timbales y cuerdas de Francis Poulenc y la Sinfonía n.º 3 con órgano de Camille Saint-Saëns, grabada recientemente, bajo la dirección de Alexander Liebreich, para el sello Accentus Music.

Es Doctor en Historia por la Universitat de València y actualmente desarrolla "una intensa actividad como concertista, tanto como solista como junto a su mujer, la organista japonesa Atsuko Takano, o de su grupo de música antigua, el Cabanilles Consort".