Ortí afirma que la Dama d'Elx debe regresar a la localidad: "Es de los ilicitanos y de las ilicitanas"

Archivo - Busto de la Dama d'Elx - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana Carmen Ortí, ha reivindicado que la Dama d'Elx debe volver al lugar donde fue hallada. "Tiene que regresar a Elche, que es de los ilicitanos y de las ilicitanas".

Así lo ha manifestado la titular de Educación, Cultura y Universidades del ejecutivo autonómico en una entrevista con Europa Press en la que ha incidido en esta reclamación histórica.

En este sentido, desde el departamento que dirige Ortí recuerdan que el retorno de la Dama forma parte del centenar de peticiones que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera reunión en Moncloa.

El busto, localizado en el yacimiento de la Alcudia de Elche, está datado entre los siglos V-IV a.C. y está considerada una de las piezas más emblemáticas y enigmáticas de la cultura ibérica. Actualmente, se custodia en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

Para Ortí, la vuelta de la pieza a la ciudad alicantina es "una reivindicación histórica que sigue encima de la mesa". En este punto, ha recordado que cuando accedió al cargo mantuvo una entrevista con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que hizo llegar una serie de peticiones para instituciones y políticas culturales de la Comunitat.

La solicitud "sigue en pie, pero todavía no nos hemos vuelto a reunir", ha comentado la consellera, que ha puntualizado que estas reivindicaciones se mantienen y probablemente "sean uno de los objetivos de septiembre".

En aquella entrevista, celebrada en febrero, la consellera instó al Gobierno a emprender varias medidas que comportan que "el Estado español dé un paso adelante para apoyar a la Comunitat Valenciana".

Entre otras cuestiones, abordó la desigual financiación del Estado al Palau de les Arts respecto a la del Teatro Real o del Liceu. Además, invitó al ministro a visitar la exposición de los Sorolla de la Hispanic en València que próximamente se instalarán en València y que van a "redondear mucho" la oferta cultural de esta ciudad, dijo entonces.