Paco Cerdà gana el Premio de No Ficción Libros del Asteroide con '14 de abril'

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista valenciano Paco Cerdà ha ganado el II Premio de No Ficción Libros del Asteroide con el proyecto '14 de abril', una historia sobre la llegada de la II República construida a partir de personajes secundarios, víctimas, historias desconocidos y la tramoya del poder.

El jurado, compuesto por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano, ha valorado "el objetivo de poner en el centro de la narración a los olvidados y restituir la dimensión humana de una fecha histórica", ha informado la editorial Libros del Asteroide este martes en un comunicado.

"La mirada humana sobre los olvidados convivirá en este libro con el relato, tan desconocido y singular, sobre uno de los momentos más trascendentes del siglo XX en España", ha explicado Paco Cerdà, cuyo proyecto se publicará en octubre de 2022.

El Premio de No Ficción de Libros del Asteroide se distingue de otros galardones de no ficción del mundo hispanohablante por ser un premio otorgado a proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación económica de 7.000 euros.

La editorial ha recibido un total de 308 propuestas, de las que 131 procedían de Latinoamérica, y el jurado ha distinguido a un finalista, Ricardo Dudda, cuyo proyecto 'La vida anterior de Gernott Dudda', será publicado por la editorial.