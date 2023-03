La PAH se concentra en València por una ley estatal de vivienda que "no deje fuera a las personas vulnerables"

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se han concentrado este martes en València para reclamar una Ley de Vivienda con "mejoras que no sean cosméticas", blinde "de forma efectiva" el derecho a la vivienda e incluya aspectos como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, el tope a los alquileres y la garantía de suministros básicos. "Si va a ser una ley que siga dejando fuera a los vulnerables, nos van a tener en frente", han asegurado.

La concentración ha arrancado a las 10 horas frente a la plaza de Toros de València, donde los participantes han mostrado pancartas y carteles que han reivindicado 'Una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda', 'Garantizar una segunda oportunidad efectiva a los hogares con deuda hipotecaria' y una 'Regulación estatal de alquileres a los precios adecuados a los salarios de la población'.

Además, han coreado consignas como "no pot ser gente sense casa ni casa sense gent" (no puede ser que haya gente sin casa ni casa sin gente) o "hay niños en la calle y no le importa a nadie".

Representantes de la PAH, en declaraciones a los medios, han reclamado que la Ley Estatal de Vivienda debe recoger, entre otros aspectos, "suministros básicos garantizados", "alquiler social obligatorio", "un tope a los alquileres", "controles de precios", que "no haya desahucios sin alternativa habitacional" y debe hacer que "la vivienda habitual sea intocable". Así, han pedido también una "Ley de Segunda Oportunidad real y digna que no sólo que libere a al afectado, sino también a los avalistas".

Los portavoces han trasladado la "gran preocupación" de la plataforma ante la "emergencia habitacional" y han explicado que hay 13.400 demandantes de vivienda en la Comunitat Valenciana, "miles de ejecución hipotecarias y finalizaciones de contratos que no quieren renovar", mientras que el parque público supone "un 0,7% en el total de viviendas", cuando la media europea está "en torno al diez o el doce por ciento".

En este escenario, la PAH ha denunciado que "no hay actualmente una negociación" para la Ley estatal de Vivienda y que "los políticos no quieren negociar" con la plataforma ni "saber nada" de lo que propone. "Tenemos el apoyo de ocho partidos políticos, entre los que desgraciadamente no está ningún partido de derechas y tampoco está el PSOE. Al final quien tiene que negociar es el Gobierno y no nos están llamando", han criticado.

"Si va a haber una ley que no va a resolver los problemas de la gente, nos vamos a ponerle enfrente", han advertido portavoces de la PAH que tachan de "vergonzoso que después de 14 años de lucha estemos aún en estas condiciones".

Los representantes han manidestado que están "hartos de estrategias políticas" y han reclamado "un planteamiento de Estado" porque "el derecho a la vivienda no es algo que tengan que defender organizaciones no gubernamentales, la PAH o el Sindicat de Llogaters".

Asimismo, la PAH ha saludado el decreto aprobado por el Consell contra el acoso inmobiliario y el de medidas urgentes que abre la puerta a expropiaciones forzosas a grandes tenedores y fondos buitre. También han valorado que se adquieran 500 viviendas de la Sareb, pero ha lamentado que los ciudadanos "tengan que volver a pagarlas".

DESAHUCIO EN CULLERA

Durante la concentración, activistas de la plataforma han denunciado el caso de una mujer mayor de Cullera (Valencia) que ha sufrido una ejecución hipotecaria sobre su vivienda, que pertenece a Cerberus Capital Management, de Global Pantelaria. Cuando falleció el marido de esta mujer, ella se fue a pasar las Navidades con su hijo, se puso enferma y llegó la pandemia. Después de eso, "cuando pudo volver a su vivienda, habían cambiado la cerradura" y "habían tirado todo lo que había dentro de la vivienda sin una orden judicial", han relatado.

Según los activistas, el fondo buitre "decidió enviar a una persona tres días para ver si esta señora estaba en su casa, en Navidades, que lo más normal es que la gente esté pasandolas con su familia". "Decidieron que allí no vivía nadie y, sin esperar a una orden judicial, cambiaron las cerraduras y tiraron toda las vida de de esta señora", incluidas fotografías y objetos personales que había acumulado en los 50 años que había residido en ese hogar. "La han dejado desnuda de recuerdos, ni una foto ni cartas de su marido", han lamentado.

Por ello, la PAH ha explicado que lanzará una campaña de micromecenazgo para financiar el "difícil" proceso judicial que debe seguir esta mujer para tratar se recuperar su hogar