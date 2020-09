PAH pide un decreto urgente contra desahucios que ampare a familias vulnerables antes del covid: "Están desprotegidas"

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La PAH de València ha lamentado este lunes que las medidas del Gobierno central contra los desahucios "no son nada suficientes" porque no amparan a "aquellas familias que no pueden demostrar que está afectadas por la pandemia o tenían una vulnerabilidad anterior", que están "desprotegidas", por lo que ha reclamado un decreto urgente que extienda la protección a las personas en esta situación.

La organización ha llevado a cabo este lunes por la mañana una concentración y rueda de prensa en la explanada contigua a la Plaza de Toros de València. Este mismo lunes, el Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas "abusivas" en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado 'escudo social' para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.

No obstante, el portavoz de la PAH en la ciudad José Luis González ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que las medidas del Ejecutivo central "paralizan los desahucios pero parcialmente". "No paralizaban desahucios por hipotecas y, sobre todo, no paralizaba desahucios a todas las familias que estaban en situación vulnerable antes del covid", ha expuesto.

González ha hecho hincapié en que las noticias "dicen que ha habido una bajada espectacular" de desahucios "pero lo cierto es que no tienen en cuenta que el segundo semestre no han sido más de 18 días" ya que del 14 de marzo al 4 de junio "los juzgados estaban paralizados". Así, ha incidido en que 1.383 personas han sido desahuciadas en 18 días.

"En definitiva, las medidas del Gobierno paralizaban desahucios de familias afectadas por la covid, pero aquellas familias que no pueden demostrar que están afectadas o que tenían vulnerabilidad anterior está desprotegidas", ha advertido.

Según ha explicado, ante esta situación, en julio la PAH presentó una serie de propuestas a los partidos políticos del gobierno y oposición y reclamó un decreto urgente que subsanase este problema. González ha puesto en valor que varios partidos dieron su apoyo a este decreto, por lo que, en su opinión, "podría tener mayoría parlamentaria". Así, con la protesta de este lunes, han reclamado "que el Gobierno progresista asuma este decreto".

Por otro lado, el representante de la PAH ha lamentado que "en lugar de estar hablando de cómo crear parque público de viviendas", el debate haya girado en torno al "pretendido problema de que te vas de tu casa y te pueden allanar la vivienda", una cuestión que "jueces poco sospechosos de progresistas han dicho que sigue sin existir como problema importante" y que "se ha creado ficticiamente".

Así, ha reclamado que se aborde la falta de vivienda pública. "Los datos que tenemos hablan de 1,8-2 por ciento de vivienda pública, cuando países como Holanda, Dinamarca o Francia se sitúan entre un 12 y 20%". En este punto, ha abogado por utilizar el dinero del rescate bancario para ampliar el parque y que los bancos devuelvan el dinero público "a través de una cesión o expropiación temporal del uso de la vivienda vacía".

Ha reconocido, no obstante, "algunos esfuerzos del Gobierno central y autonómico" por atajar la problemática de la vivienda pública, entre los que ha destacado el Decreto Ley del Consell para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, aunque considera que la "ausencia es tan grande" que hay que "dar un golpe fuerte" ante esta problemática.