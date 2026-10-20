Paiporta y la RFEF acuerdan impulsar la construcción del nuevo campo de fútbol 'El Palleter'

Imagen del proyecto - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), propietaria del campo de fútbol 'El Palleter', han alcanzado un acuerdo, pendiente de formalización, para impulsar la construcción de una nueva instalación deportiva que sustituirá al campo que quedó destruido por la dana del 29 de octubre de 2024.

El acuerdo permitirá avanzar en la recuperación de una instalación deportiva fundamental para Paiporta, con el objetivo de disponer de un campo moderno, adaptado a las dimensiones reglamentarias y preparado para acoger competiciones de las distintas categorías que correspondan, según ha destacado el consistorio en un comunicado.

Uno de los aspectos fundamentales para hacer posible esta actuación ha sido determinar la superficie necesaria para construir el nuevo campo con las dimensiones adecuadas. Para ello, ha sido necesario estudiar una distribución que permitiera aprovechar los terrenos que ocupaba anteriormente la instalación e incorporar una franja adicional de suelo en uno de sus laterales.

De este modo, la RFEF aportará los terrenos que ya ocupaba el campo de fútbol, mientras que el Ayuntamiento de Paiporta aportará la superficie adicional necesaria para alcanzar las dimensiones previstas. Esta ampliación permitirá disponer del espacio requerido para desarrollar la nueva instalación deportiva.

La distribución planteada, recogida en una propuesta preliminar, contempla un terreno de juego de 105 por 63 metros, además de espacios complementarios para la práctica deportiva. El documento incluye una posible organización de las gradas, las dependencias auxiliares y una zona de calentamiento. Esta propuesta ha sido necesaria para definir las necesidades de suelo y establecer la superficie que deberá ocupar el futuro campo, sin que ello suponga todavía la aprobación de un proyecto definitivo.

En cuanto a la financiación y la ejecución, la Real Federación Española de Fútbol asumirá la financiación de la actuación y la redacción del proyecto técnico. Por su parte, el Ayuntamiento de Paiporta se encargará de tramitar la licitación y de llevar a cabo la contratación y ejecución de las obras, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas instituciones para recuperar una instalación que quedó completamente destruida por las inundaciones.

"La recuperación de 'El Palleter' es una necesidad para Paiporta y para todas las personas que viven el fútbol en nuestro municipio. Queremos que la nueva instalación no sea simplemente una reconstrucción del campo que teníamos, sino una oportunidad para disponer de un espacio moderno y adaptado a las necesidades actuales", ha señalado.

Ciscar ha subrayado también la importancia de haber encontrado una solución que permita ampliar la superficie disponible: "La colaboración entre la Federación y el Ayuntamiento es fundamental para hacer posible este proyecto. La RFEF aportará los terrenos que ocupaba el campo y financiará la actuación, y el Ayuntamiento pondrá a disposición el suelo adicional necesario y asumirá la licitación y ejecución de las obras".

El alcalde ha añadido que, aunque el acuerdo está pendiente de formalización, el trabajo realizado para definir la distribución y las necesidades de suelo constituye "un paso importante "para avanzar en la recuperación de 'El Palleter'.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Paiporta y la Real Federación Española de Fútbol sientan las bases para impulsar una nueva instalación deportiva que permita recuperar la actividad futbolística y dotar al municipio de un campo adaptado a las dimensiones previstas para la práctica reglamentaria de este deporte.