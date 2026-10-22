El Palau de la Música de València detecta filtraciones de agua en las terrazas laterales

Palau de la Música de Valencia. IMAGEN DE ARCHIVO. - AUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València trabaja en la reparación de una serie de filtraciones que se han detectado en las terrazas laterales, según ha adelantado Las Provincias y han confirmado a Europa Press desde el auditorio.

Fuentes municipales han criticado que, "una vez más, el Palau de la Música de València sufre las consecuencias de la anterior gestión de Compromís y PSPV, que mantuvo cinco años cerrado el auditorio municipal para acometer una rehabilitación integral que no resolvió todos los problemas del edificio".

La dirección del Palau ya trabaja en la reparación de las nuevas filtraciones detectadas en las terrazas laterales. Advierte que "no son los primeros desperfectos que aparecen tras la reforma", ya que en estos tres años desde su reapertura, "los actuales responsables han tenido que solucionar las filtraciones del edificio anexo, donde se han llevado a cabo obras, y actuar ante el desprendimiento del techo de la sala Iturbi".

"Todas estas actuaciones --prosiguen-- se han desarrollado manteniendo la programación del Palau y con la máxima seguridad. Ese mismo criterio guiará la reparación de las nuevas filtraciones, cuyas soluciones ya se están estudiando".

"EMBLEMA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD"

En esta línea, recalcan que desde la dirección se trabaja "incesantemente" para que el Palau de la Música, "emblema de la cultura de la ciudad, no vuelva a atravesar un periodo de cierre como el que provocó un importante daño reputacional y la pérdida de abonados".

"Pese a las consecuencias de la anterior gestión, el Palau ha recuperado su prestigio y esta temporada ha alcanzado un récord de abonados, con más de mil personas que han renovado su confianza en la institución", concluyen las mismas fuentes.