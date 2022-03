Pando El Mago y los títeres de 'Xino-Xano', protagonistas del fin de semana en la Sala L'Horta

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta de València invita al joven y mediático ilusionista Pando El Mago a mostrar su magia este fin de semana y completa su programación con la pieza de títeres para para bebés 'Xino-Xano'.

A pesar de su corta edad --21 años--, Pando El Mago ha logrado encaramarse como "una de las figuras más prominentes y mediáticas del ilusionismo en España", destaca la sala en un comunicado. Después de pasar por programas de televisión como 'Got Talent España' y labrarse una importante base de seguidores en Youtube e Instagram, el mago de Benetússer Víctor Caballer presentará este sábado un espectáculo de magia para toda la familia que promete "acción, asombro, tensión, emoción y mucha adrenalina".

'Por las venas' es un espectáculo de magia para teatro con apariciones que harán dudar al público de su propia intuición y retos en los que el ilusionista "pondrá su cuerpo y su mente al límite, hasta tal punto de arriesgar su vida en un último número que refleja la admiración de Pando El Mago por grandes escapistas estadounidenses como Criss Angel o David Copperfield", ha avanzado L'Horta.

"Me enganché a la magia casi por casualidad, a los diez años. Mi colegio organizó una excursión a la que yo en principio no quería ir, pero me obligaron a hacerlo y allí asistí a mi primer espectáculo de magia. Recuerdo que me invadieron todo tipo de emociones y que desde ese momento tuve claro que quería dedicarme profesionalmente a la magia", ha relatado.

El joven empezó a tomar cursos y a probar sus "primeros truquitos". "Lo curioso es que me rompí el brazo en esa época, así que mis primeros logros con la magia los hice con un solo brazo", comenta Caballer, admirador a su vez de referentes clásicos españoles como el maestro Juan Tamariz y otros más contemporáneos como El Mago Pop.

'XINO-XANO', LA AMISTAD ENTRE UN RATÓN Y UNA JIRAFA

La programación de Sala L'Horta continuará el domingo 27 de marzo con un espectáculo dirigido a Primera Infancia protagonizado por Tuinga, una jirafa muy soñadora y un poco dormilona, y su amigo, el divertido ratón Serafín. Son tan diferentes entre ellos como grande es su amistad.

'Xino-Xano' es un espectáculo de títeres y narración para niños y niñas hasta cinco años que utiliza diversos recursos teatrales como la transformación de un elemento escenográfico a partir de la idea del 'Tangram' tridimensional y la interpretación de canciones tradicionales.

Tuinga sueña con aviones, barcos, trenes y cohetes, con los que quiere conocer el mundo entero y las estrellas. Cuando se despierta, se da cuenta de que no tiene nada de todo esto, pero al menos sí tiene dos patas. Descubre que andar, xino-xano, es también una manera muy bonita de conocer el mundo que la rodea.

La compañía Fes-t'ho Com Vulguis ofrecerá dos funciones de esta obra, una a las doce del mediodía y otra a las seis de la tarde.