Paterna inicia las obras de la Ronda Sur para mejorar la movilidad y la conexión del casco urbano

Paterna inicia las obras de la Ronda Sur para mejorar la movilidad y la conexión de todo el casco urbano de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha comenzado las obras de la Ronda Sur, una infraestructura "estratégica" que mejorará la movilidad y la conexión del casco urbano de la ciudad, además de ampliar las plazas de aparcamiento y mejorar los espacios públicos de su entorno.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha explicado que la actuación, licitada por más de 3 millones de euros y con un plazo de ejecución de diez meses, incluye la adecuación de una zona verde y la apertura de un vial de acceso desde la calle Ernesto Ferrando.

Tras visitar las obras el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha recalcado que "por fin" han empiezado los trabajos de la Ronda Sur, una actuación "muy esperada que permitirá mejorar la movilidad de la ciudad, con una nueva conexión para entrar por Santa Rita y salir por Campamento".

El inicio de esta intervención llega tras las expropiaciones, los ajustes técnicos del proyecto y las gestiones necesarias con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y la Real Acequia de Moncada. La Ronda Sur discurrirá en paralelo a las vías del metro y ofrecerá una alternativa para los desplazamientos por el casco urbano.

Junto a esta mejora de las conexiones, la intervención contempla también la creación de 100 plazas de aparcamiento, nuevas zonas verdes y la mejora del parque infantil situado en el entorno de la estación de la localidad.

En este sentido, Sagredo ha subrayado que invierten para "mejorar Paterna, con actuaciones que facilitan el día a día de nuestros vecinos y permiten disfrutar de una ciudad mejor conectada y con mejores espacios públicos".