El patrón de 'Nuestra Madre Loreto' en el homenaje de Santa Pola: "Si pasa otra vez, actuaremos como buenas personas"

La localidad alicantina reconoce a la tripulación, "trabajadores del mar" y "gente humilde", su labor tras el "calvario" vivido

La localidad alicantina de Santa Pola ha rendido este viernes homenaje a la tripulación del 'Nuestra Madre Loreto', el pesquero que regresó a casa el pasado 21 de diciembre tras el "calvario" vivido a raíz de rescatar a 12 inmigrantes frente a las costas de Libia y esperar durante 10 días en el mar a que les dieran una solución para trasladar a estas personas a puerto seguro. Pese a todo, el patrón del barco, Pascual Durà, ha sido claro: "Si pasa otra vez, actuaremos como buenas personas y siempre por la seguridad en el mar".

"Mañana puedo ser yo el que esté en la mar y siempre hay que ser solidarios con todo el mundo, como queremos que lo sean con nosotros", ha zanjado Durà, que partirá el próximo martes de nuevo al mar, con esa pregunta "rondándole" la cabeza.

El patrón, que ha cuestionado la actuación del Gobierno central y la diferencia de su caso con el buque que finalmente desembarcó en Algeciras con inmigrantes a bordo, ha asegurado además que no piensan en las pérdidas económicas sufridas por su acción así como si existe intención de compensarles por parte de la administración autonómica: "No queremos hablar de pérdidas porque lo importante era salvar vidas y que todo terminara bien. No queremos lo que hemos perdido, nos da igual. No queremos ni pensarlo".

Ahora, ha admitido, viven un "momento de emoción" después de unos días en los que, en esa situación, no sabían "qué pensar". "Está mal, Dios mío, está mal lo que hemos hecho", asegura el patrón que se llegaron a preguntar, aunque viendo "estos reconocimientos, el apoyo del Ayuntamiento, todos los partidos unidos por esta causa, el pueblo de Santa Pola cómo te pregunta y te agradece, te hace pensar que todo lo que hemos sufrido es por un bien".

"GENTE HUMILDE DE SANTA POLA"

Los 13 miembros de la tripulación, familiares, representantes políticos, marineros y vecinos de la localidad han asistido al homenaje a estos "trabajadores del mar", "gente humilde de Santa Pola", según ha indicado la alcaldesa del municipio, Yolanda Seva, en un acto celebrado en el consistorio, donde se ha leído un poema y se les ha entregado las insignias de plata de la villa para reconocerles una labor que llevaron a cabo "sin pensar en nada más", "ni en represalias", sino solo con el fin de ayudar a los inmigrantes.

"Es un orgullo que, después del calvario que pasaron, Santa Pola les recibiera como se merecían", ha dicho Seva, quien ha recalcado que, desde el primer momento, el consistorio apoyó las decisiones del pesquero y hoy "es el día de sentirnos orgullosos y reconocer la labor humanitaria y solidaria en alta mar que llevaron a cabo sin pensar en nada más, en vidas humanas y poder llevar a puerto seguro a 12 personas que buscaban un futuro mejor".

Preguntada por si sirve para resarcir el comportamiento del Gobierno central, ha indicado: "Sirve para reconocer la labor que han hecho y para llevar nuestras peticiones y reivindicaciones más allá del municipio de Santa Pola".

En su intervención en el salón de pleno, Seva ha afirmado no entender "que no se tomen decisiones inmediatas que son de sentido común", aún "sabiendo los problemas de la burocracia y los tiempos de la negociación". La alcaldesa, que ve una "sinrazón" que la tripulación no obtuviera una respuesta antes, ha asegurado que protegerán a los suyos y afrontarán "juntos" lo que venga.

EL GOBIERNO "SE HA OLVIDADO DE NOSOTROS"

El patrón sí que ha tenido palabras hacia la actitud del Gobierno central en la crisis que vivieron, y ha lamentado que "por desgracia", no tuvieron su apoyo. "Esta gente se ha olvidado de nosotros y no ha tenido consideración con nosotros ni con la capa de humanitarios que dicen tener", ha lamentado, para añadir que la razón cree que obedece a que pensaron "más en sus votos, en las elecciones andaluzas y en sus intereses propios antes que en el interés general de los españoles".

Interpelado por la diferencia de solución con el barco Open Arms que acabó desembarcando en Algeciras el pasado 28 de diciembre con más de 300 inmigrantes a bordo, la atribuye a que "no había elecciones de por medio, ni más ruido mediático y en menos de 24 horas, como se vio, solucionaron todo".

"Te da un poco de rabia pensar que has estado diez días tirado ahí en medio, casi sin alimentos ni gasóleo, pero me alegro que todo terminara bien para estos chicos", ha zanjado, tras pasar las Navidades "fantásticas", en tierra y "disfrutando a tope con la familia".

El 'Nuestra Madre Loreto' volverá al mar el 8 de enero y espera traer "una buena captura". De momento, se quedará por la zona aunque, si no hay pesca, seguirán de nuevo y ampliarán a Libio o Grecia. "Pero de momento, empezamos por España", recalca Durà.