Pedro García (RTVV) niega vínculo con Orange Market y Feria Valencia: "Nunca he tenido relación ni directa ni indirecta"

Actualizado 29/06/2017 13:46:51 CET

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera director general de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) durante los años 2004-2009, Pedro García, ha asegurado este jueves que "nunca" ha tenido relación con Orange Market ni ha pertenecido a su accionariado, así como ha negado tener vinculación con Feria Valencia, por lo que desconoce el proceso de modernización y ampliación del recinto.

"Yo nunca he tenido una relación con Feria Valencia ni directa ni indirectamente. Nunca. Ni he pertenecido a Patronato alguno ni al Comité Ejecutivo. Absolutamente ninguna relación y no sé nada de Feria Valencia", ha señalado Pedro García, al ser preguntado en la comisión de las Corts que investiga la gestión de las instituciones feriales en la Comunitat por el contrato entre Orange Market con la feria para la compra de stands en Fitur. "No sé nada del contenido de ese contrato, ni cómo surgió. Absolutamente nada", ha subrayado.

Por ello, a su juicio es "muy absurdo" que le hayan convocado a la comisión porque ha negado tajantemente cualquier tipo de relación con Orange Market y con Feria Valencia. "Yo no tengo nada que ver ni con Feria Valencia ni con Orange Market. He ido a la Feria como cualquier ciudadano cuando se me ha invitado y esa ha sido mi relación", ha manifestado.

Preguntado por el diputado del PSPV José Muñoz, sobre su posible participación del 20% en el accionariado de Orange Market, ha negado este punto y ha subrayado: "No sé absolutamente nada. Nunca he tenido acciones allí. Yo he venido aquí a hablar de Feria y eso es absolutamente falso. Si quieren hacer uso político de esta comisión, yo he venido aquí a hablar de la feria y yo no tengo nada que ver ni con ella ni con Orange Market", ha remarcado.

Insistido por Muñoz sobre si tenía relación con la empresa o los empresarios Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha reiterado que su vinculación era "ninguna" con la empresa y ha remarcado que no ha tenido "ninguna relación con Orange y nunca ha sido accionista".