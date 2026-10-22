Pedro el Granaíno abre este sábado el décimo Festival Flamenco Mediterráneo en Alicante

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ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Flamenco Mediterráneo alcanza su décima edición con cuatro citas que convertirán el Aula de Cultura de Alicante en un espacio de encuentro con el cante, la guitarra y el baile. Lo abrirá Pedro Heredia Reyes, más conocido como Pedro el Granaíno, este sábado a las 20.00 horas con 'Granaíno jondo'.

Del 24 de octubre al 28 de noviembre, la Fundación Mediterráneo propone un recorrido por distintas expresiones del arte jondo, con intérpretes que comparten el conocimiento de la tradición y una mirada propia sobre el escenario.

En concreto, 'Granaíno jondo' es un recital de corte clásico que concentra la atención en la voz y en su capacidad para transmitir emoción. Acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo, Pedro el Granaíno ofrecerá una propuesta en la que cada cante permite reconocer las raíces y los matices de su personalidad artística.

Nacido en Granada, Heredia Reyes se dio a conocer junto a la familia de los Farrucos antes de iniciar su trayectoria como solista. Su presentación en el Festival de Jerez de 2012 y su posterior paso por la Bienal de Sevilla marcaron su proyección. En 2020 recibió el premio Giraldillo al Cante de la Bienal, un reconocimiento a la "singularidad" de su interpretación, ha apuntado la Fundación en un comunicado.

En 'Granaíno jondo', ha continuado, "resuenan las referencias de Camarón de la Isla y Tomás Pavón, dentro de un recital concebido como una entrega emocional al público". Las entradas para la apertura tienen un precio de 20 euros.

UN MES DE CANTE, GUITARRA Y BAILE

La programación continuará el 7 de noviembre con el Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, y su espectáculo 'Flamenco patrimonio'. La compañía aportará la dimensión coral de la danza a una edición que "combina grandes formatos con encuentros más íntimos".

El 21 de noviembre, la cantaora Encarna Anillo y el guitarrista Pituquete presentarán 'Camino de flores'. El cierre llegará el 28 de noviembre con la bailaora María Moreno y Magnificat, ha detallado la entidad.

Desde su primera edición, celebrada en 2017, el festival ha mantenido su "compromiso" de acercar el flamenco a Alicante. Esta décima convocatoria invita a descubrir distintas sensibilidades y expresiones artísticas flamencas y a disfrutar de la cercanía de los principales artistas del género sobre el escenario, ha subrayado.

La información del evento y la venta de entradas individuales pueden consultarse en fundacionmediterraneo.es. Todas las actuaciones tendrán lugar en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo.