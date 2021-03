Per Amor a l'Art da voz a mujeres creadoras en el espacio virtual de Bombas Gens

Inma Femenía, Stiffness, 2016. Colección Per Amor a l'Art - PER AMOR A L'ART

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundació per Amor a l'Art ha puesto en marcha el proyecto 'Voces de artistas', dentro del espacio virtual de Bombas Gens, donde comparte la voz de algunas de las mujeres artistas presentes en su colección y que se inaugura este 8 de marzo con las palabras y el sonido de Fernanda Fragateiro e Inma Femenía.

La actividad continuará a lo largo de las próximas semanas con la incorporación de otros artistas y con el objetivos de que avrias credoras "compartan su voz y que el sonido de sus palabras se una a la imagen de una de sus obras de la Colección Per Amor a l'Art", según ha informado la entidad en un comunicado.

De esta manera, el espacio virtual se transformará en una "caja de resonancia para las palabras y sonidos, pronunciadas y emitidas por mujeres artistas, con la intención de que cualquier mujer los perciba como propios en cualquier momento y en cualquier lugar".

"Queremos recordar así, un día que no es uno, sino todos. Una mujer que no es una, sino todas, porque cada mujer es una, singular y única", ha detallado Sara Losada, coordinadora de Actividades Culturales y Educativas.

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art y coleccionista, Sisana Lloret, ha explicado que espera que, en futuro "cercano", "no tengamos que contar cuántas obras de una determinada colección o de una determinada exposición, corresponden a mujeres artistas".

"Asombra conocer hoy esos números, y avergüenza, porque pone encima de la mesa un problema del que no se es consciente hasta que haces ese cálculo", ha detallado Lloret, para quien "no se trata de poner cuotas, el arte no es matemático. Pero sí hay que dar visibilidad a esas voces, para sensibilizarnos con esta realidad y sobre todo para cambiarla. Esta es nuestra contribución hoy. Pero no solo para hoy ni desde hoy. En Bombas Gens Centre d'Art y en la Colecció Per Amor a l'Art hace tiempo que hacemos esta cuenta".

"Este proyecto nace de la necesidad de poner al arte y a los artistas en el centro de todo lo que hacemos en Bombas Gens. En el día de hoy, 8 de marzo, queremos dar la oportunidad de sumergirse en las voces de estas increíbles mujeres artistas que forman parte de la Colección de la Fundación Per Amor l'Art. El arte porque es arte es un desafío individual pero también colectivo", concluye Sandra Guimarães, directora artística de Bombas Gens.