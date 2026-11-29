La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Alicante, Mª Teresa Pérez, vota en las elecciones generales de este domingo - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

ALICANTE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por Alicante, Mª Teresa Pérez, ha instado a la ciudadanía a votar "en defensa propia" en las elecciones generales de este domingo, ya que ha señalado que "todos los votos valen lo mismo".

"Hoy vale igual el voto de un inquilino que el del casero, vale igual el voto del fondo buitre que el de la familia que no llega a fin de mes, el del señor Mazón que el de un afectado de la dana o el de los inmorales que se han quedado con pisos de Les Naus que el de la gente que de verdad necesita una vivienda de protección oficial".

Así lo ha manifestado Pérez (Podem) en declaraciones a los medios tras votar en el CEIP Virrey Poveda de Petrer (Alicante), su localidad.

Para la candidata alicantina, esta es una jornada electoral "decisiva" en la que está en juego "seguir avanzando en derechos o retroceder 50 años". "El resultado va a depender de que la gente progresista se movilice, como parece que está siendo", ha subrayado, y ha destacado que por el momento hay "mucha actividad y mucho movimiento" en los colegios electorales, "y eso es buena señal".

Ha instado a la gente a votar "en defensa propia a defender sus derechos y a elegir a los representantes que van a poder pelear por sus intereses durante los próximos cuatro años". "El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la voluntad de un trabajador que vota libremente. Y eso también es importante recordarlo", ha aseverado.

Además, ha recordado que el voto es un derecho que ha costado "muchísimo" conseguir, "especialmente a las mujeres", por lo que considera que ejercerlo supone, "sobre todo, una obligación de clase".

Y ha reivindicado: "La democracia no es solo votar, por muy importante que sea, es organizarse por abajo colectivamente y seguir peleando políticamente por nuestros derechos todos los días durante los próximos cuatro años".