La pirotecnia protesta: "Con los dedos de las manos nos sobran los disparos que hemos hecho en un año"

El sector pide que se les dé "opciones" y poder disparar sin público, como un partido de fútbol o baloncesto

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la pirotecnia se ha concentrado este lunes en la Plaza del Ayuntamiento de València, fecha en la que debía haberse disparado la primera 'mascletà' del calendario de las fiestas falleras, por "una situación que supondrá la desaparición de un sector emblemático con profundas raíces valencianas". Los pirotécnicos piden trabajar porque "ya no aguantan" y "disparar sin gente" al igual que se celebran partidos de fútbol o baloncesto: "Con los dedos de las manos nos sobran los disparos que hemos hecho en un año", han lamentado.

Durante la protesta, la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana (PiroVal) ha leído un manifiesto para "reivindicar la importancia del sector a nivel cultural, tradicional y del oficio artesano". Después, al grito de 'Senyor pirotécnic, pot començar la mascletà', la misma que pronuncian cada día del 1 al 19 de marzo las falleras mayores para dar comienzo a los disparos, han encendido una traca para denunciar el "abandono" que sufren y reclamar que se les permita trabajar.

"La desaparición del sector pirotécnico arrastrará la pérdida de una buena parte de las tradiciones centenarias como 'mascletaes', 'cordàs', 'despertàs', 'passejàs', 'tro de bac' o 'correfocs' e implicará la muerte de un sector artesano autóctono.

Somos uno de los pilares fundamentales de la festividad fallera y, en caso de desaparecer, correría riesgo la acreditación de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", han alertado. En este sentido, han exigido que "se apoye al consumo de pirotecnia" porque "se ha demostrado que no provoca contagios y cumple con las medidas sanitarias".

"Es viable y seguro celebrar espectáculos en determinadas condiciones, completamente compatibles con las medidas de seguridad para evitar la propagación de la covid-19", han resaltado.

PiroVal ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para que "celebren las fiestas patronales de la campaña estival 2021 con fuegos artificiales con una o varias ubicaciones si fuese necesario". "Es seguro y la gente lo necesita después de tanto tiempo de tristeza y restricciones", han insistido.

Asimismo, han pedido "ayudas y colaboración para el mantenimiento del sector, como el pago de gastos fijos", así como "exenciones de aplicación de las normativas autonómicas y locales en lo referente al uso de material pirotécnico en vía pública por particulares".

"Salvo reuniones simbólicas carentes de contenido por parte del Ayuntamiento, no se ha conseguido mantener ninguna reunión productiva ni poner en marcha una mesa de trabajo", han lamentado, al tiempo que han agregado que por parte de la Generalitat "no han recibido ni siquiera contestación alguna a las continuas peticiones de reuniones".

"OTRO AÑO MÁS SIN PODER TRABAJAR"

La propietaria de Pirotecnia Martí, Reyes Martí, ha lamentado que el sector "tenga que estar otro año más sin Fallas, sin poder trabajar".

"Esperábamos que en 2021 ya se celebrase algo de Fallas; pero en este momento ni Fallas ni Magdalena: todo suspendido". "Se lo han tomado como que no hay fiestas y no hay pirotecnia, pero hemos demostrado que la pirotecnia es segura y aunque somos un sector pequeñito movemos muchísimo dinero a nuestro alrededor", ha manifestado Martí, quien ha pedido una "solución" para las empresas que "están agonizando".

En esta línea, ha asegurado que "con los dedos de las manos sobran los disparos que se han podido hacer". "En una temporada normal puedes hacer 100 o 200 según la empresa, pero en 2020 la facturación ha sido como mucho del 20% respecto a 2019, o incluso solo del 5%", ha explicado. "En este momento ya no aguantamos y como esto dure un poco más, vamos a cerrar", ha reiterado la pirotécnica.

"En este momento esta plaza estaría lleva de pirotecnia y se me ponen los pelos como escarpias de pensar que este año no vamos a tener 'mascletaes'. Somos un sector que hacemos mucho ruido pero hasta ahora no nos hemos manifestado", ha agregado.

"FECHA DE CADUCIDAD"

Por su parte, el propietario de Pirotecnia Ricardo Caballer SA, Ricardo Caballer, ha señalado que esta situación "tiene fecha de caducidad": "Veremos hasta cuando puede aguantarse, pero no le doy más del 31 de mayo, por lo menos para saber si se mueve algo, tanto a nivel nacional como internacional", ha pronosticado.

"No podemos estar de por vida para ver si un día nos dejan hacer algo", ha criticado y ha indicado que las pirotecnias no han cerrado porque "si cierran ya no volverán a abrir". "Los gastos son ínfimamente mayores, tenemos seguros abusivos y altísimos que tenemos que continuar pagando porque la empresa no está abierta, pero hay explosivos dentro", ha subrayado.

Caballer se ha mostrado "cansado" de decir que la pirotecnia es "el único espectáculo que se puede hacer con distanciamiento social".

"Se podrían haber hecho las 19 'mascletaes' televisadas, igual que se hace el fútbol o el baloncesto sin gente", ha asegurado, y ha pedido "opciones".

Además, ha criticado que "este año se han visto cosas incongruentes" porque mientras "hay gente en las playas sin mascarillas", el sector de la pirotecnia "no puede hacer un espectáculo con mascarilla".