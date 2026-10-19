PLD Space inicia los ensayos de Miura 5 a nivel sistema con tres vehículos fabricados y nuevas capacidades industriales

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de PLD Space - PLD SPACE - Archivo

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de transporte espacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha informado de que ha iniciado una nueva etapa previa al primer vuelo de demostración de su lanzador orbital Miura 5 con las campañas de ensayos a nivel sistema, la fase final de validación de subsistemas. Lo hace, según ha apuntado, con tres vehículos fabricados y nuevas capacidades industriales.

La compañía ya ha fabricado las tres primeras unidades de Miura 5, al tiempo que refuerza sus infraestructuras de fabricación, ensayo y lanzamiento. "Este modelo de integración vertical conecta la fabricación del vehículo, las campañas de ensayo y las operaciones de lanzamiento", ha indicado la entidad en un comunicado.

Al mantener estas capacidades bajo una misma estructura, PLD Space puede trasladar directamente los resultados de la calificación al 'hardware' de vuelo, desarrollar actividades en paralelo y mantener el control y el ritmo de ejecución, "reforzando la fiabilidad, la velocidad de ejecución y la capacidad para operar de forma recurrente", ha aseverado.

Los tres vehículos comprenden dos unidades de calificación y el primer vehículo de vuelo. Las primeras están destinadas a diferentes campañas de ensayo a nivel de sistema, mientras que el vehículo de vuelo continúa su proceso de integración.

La fabricación en paralelo permite aplicar directamente los resultados y aprendizajes obtenidos durante la calificación al 'hardware' de vuelo, "reduciendo la variabilidad y consolidando procesos de fabricación e integración cada vez más repetibles", ha agregado la empresa.

Según ha subrayado, este modelo permite, además, "desacoplar progresivamente el ritmo de fabricación de las campañas de lanzamiento, de modo que la producción pueda continuar mientras otros vehículos se encuentran en ensayo, transporte o preparación para el vuelo".

Y ha precisado que "uno de los principales avances del programa es la integración completa de la segunda etapa de Miura 5, que reúne en una misma configuración estructuras, aviónica, sistema de alimentación, control y propulsión".

COMPROBAR "COMPORTAMIENTO COMPLETO"

Con esta etapa, PLD Space inicia los ensayos a nivel sistema para comprobar su "comportamiento completo" en condiciones representativas de operación. Instalada en posición vertical en las instalaciones de ensayo de Teruel, la segunda etapa entra ahora en una campaña de calificación que incluye un ensayo de carga de propelentes (Wet Dress Rehearsal) y un encendido estático.

Estas pruebas permitirán" verificar las interacciones entre los subsistemas y reducir incertidumbre antes del primer vuelo de prueba, previsto para el primer semestre de 2027", han señalado desde la empresa.

En paralelo, PLD Space ha completado en Teruel los ensayos de separación de etapas, verificando las interfaces, los comandos y la secuencia temporal que intervienen en la separación controlada de la primera y segunda etapa durante el vuelo.

La compañía ha fabricado también los primeros elementos de vuelo de Miura 5, entre ellos los tanques de oxígeno líquido de ambas etapas y la mayoría de las placas electrónicas del primer vehículo, junto con sus unidades de repuesto.

La aviónica se ensaya ahora en configuraciones progresivamente más integradas para verificar su interacción con otros elementos del lanzador y avanzar en la validación conjunta de 'hardware' y 'software'.

Desde PLD Space han precisado que también se ha completado las campañas de ensayo de los dos modelos de calificación de la cofia y que los datos y aprendizajes obtenidos se han incorporado en el modelo de vuelo.

En el ámbito del análisis de misión, la compañía asegura que ha "consolidado" la trayectoria de referencia para el primer vuelo, "refinando los parámetros de la misión y el comportamiento previsto del lanzador a lo largo de sus distintas fases".

Por su parte, ya se han fabricado las primeras unidades de los motores Teprel-C y Teprel-C Vac con configuración de vuelo y están iniciando sus campañas de ensayo, incorporando los aprendizajes obtenidos durante las pruebas de los modelos de calificación integrados, así como de los generadores de gas y las turbobombas por separado.

Hasta la fecha, PLD Space ha fabricado e integrado siete motores completos, "un hito alcanzado mediante la fabricación y el ensayo de sus distintos subsistemas, entre los que se incluyen 35 cámaras de combustión, 40 generadores de gas y 15 turbobombas", han indicado desde la compañía.

Y ha apuntado que estas actividades contribuyen al "proceso de calificación y a la preparación" de los sistemas de propulsión de Miura 5 para su primer vuelo. Las campañas buscan validar "no solo las prestaciones de los motores, sino también la repetibilidad de los procesos de fabricación, integración, ensayo y aceptación".

En cuanto a los tanques, PLD Space ha fabricado 13 unidades completas, tanto para los modelos de calificación como para los de vuelo. Entre ellas se encuentran los tanques de oxígeno líquido de las dos etapas de Miura 5, un "avance adicional" en la fabricación e integración del primer vehículo de vuelo del lanzador.

En el ámbito de la aviónica, PLD Space ha completado el 100% de la aviónica de vuelo de Miura 5 y dispone de conjuntos de aviónica para cuatro cohetes completos. Los subsistemas se han ensayado en configuraciones progresivamente más integradas para verificar sus prestaciones y compatibilidad con el resto de los componentes del lanzador, avanzando en la validación conjunta de 'hardware' y 'software'.

OPERACIONES DE LANZAMIENTO

Respecto a las operaciones de lanzamiento, PLD Space ha detallado que avanza en la validación de la 'strongback', encargada de colocar en vertical el cohete sobre la plataforma de lanzamiento, los mecanismos 'hold-down', que lo mantienen sujeto en la base hasta el despegue, y los sistemas umbilicales que proporcionan las interfaces eléctricas y de fluidos.

La validación conjunta de estos elementos permite "perfeccionar" las secuencias operativas antes de su despliegue en Kourou y "avanzar hacia un modelo de operación más eficiente y repetible", ha resaltado.

"La preparación para el vuelo requiere integrar, ensayar y perfeccionar continuamente cada elemento del sistema. Haber fabricado tres vehículos en paralelo nos permite acelerar ese aprendizaje y trasladar los resultados de las campañas de calificación al primer vehículo de vuelo. Al mismo tiempo, estamos construyendo las capacidades industriales y operativas necesarias para que Miura 5 evolucione hacia un sistema de lanzamiento fiable y escalable", señala Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space.

INFRAESTRUCTURAS

La ampliación de las infraestructuras "acompaña este avance técnico y responde al modelo de integración vertical de PLD Space, que conecta fabricación, ensayo, logística y operaciones de lanzamiento mediante capacidades propias", según la compañía.

Disponer de estas capacidades, ha continuado, permite "desarrollar actividades en paralelo, mantener un control directo sobre el hardware y los datos generados durante la calificación y trasladar los resultados de los ensayos al diseño y la producción".