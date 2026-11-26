Imagen del instante del pleno del Ayuntamiento de Alicante en el que la concejala del PP Mari Carmen de España, hija de Julio de España, no ha estado presente durante el debate de la iniciativa que pedía reprobar a su padre - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una iniciativa que el PP ha presentado por la vía de urgencia al final de la sesión, y que ha apoyado Vox, en la que ha reclamado reprobar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya gestión al frente del Ejecutivo central han criticado duramente estos dos grupos municipales.

Por otro lado, los 'populares' han rechazado otra propuesta diferente, en este caso impulsada por Compromís y en la que los voxistas se han abstenido, y que ha pedido lo mismo para el expresidente de Les Corts y de la Diputación alicantina Julio de España, al que recientemente la Audiencia Provincial de Alicante condenó a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una paciente en su trabajo como médico.

La iniciativa plenaria sobre el expresidente del parlamento autonómico la han secundado, además de la coalición valencianista, PSPV y EU-Podem, aunque sus votos no han sido suficientes para sacarla adelante. Durante el debate de este punto, la concejala del PP Mari Carmen de España, quien, además, es hija de Julio de España, no ha estado presente en el salón de plenos.

Respecto a este último asunto, que se ha debatido antes que el relativo a Sánchez, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha sido el encargado de defender esa declaración institucional y ha reclamado a los concejales del PP que la apoyen para "devolver la dignidad" al consistorio alicantino y "retirar los honores" al expresidente de Les Corts, al tiempo que les ha pedido que sean "coherentes".

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha incidido en que las instituciones deben representar "ejemplaridad" y ha mostrado su "compromiso" con la "igualdad" y con la "protección de las víctimas".

Asimismo, la portavoz adjunta del PSPV, Ana Barceló, ha espetado a los voxistas y a De España que ataquen "constantemente", según ha dicho, a Sánchez "con el tema de las saunas" y "con el tema de la prostitución cuando no ha sido condenado nadie por esos hechos". La edil socialista ha dicho que "nunca" le va a pedir a Mari Carmen de España que responda por "actos de su padre".

Desde Vox, que se ha abstenido, su portavoz, Carmen Robledillo, ha criticado lo que ha definido como "doble vara de medir" de la izquierda y ha aseverado que la defensa de las mujeres no puede ser una "franquicia política" y no puede utilizarse "para atacar al adversario" o "buscar titulares".

EL PP RECALCA QUE LA CONDENA NO ES FIRME

Desde el PP, la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha subrayado que su partido está en contra de agresiones y abusos sexuales y ha afirmado que aboga por endurecer penas y reformar la ley del solo sí es sí.

No obstante, Cutanda considera que la izquierda quiere usar esa petición de reprobación como objeto de "propaganda política" y ha incidido en que la condena a Julio de España no es firme, ha recordado ante el pleno.

Cabe recordar que la Mesa de Les Corts ya rechazó, con la mayoría de PP y Vox, la petición que realizaron en el parlamento autonómico Compromís y PSPV de retirar el retrato de Julio de España que hay allí "hasta que haya una sentencia firme" sobre el caso.

PEDRO SÁNCHEZ

Finalmente, PP y Vox han aprobado con su mayoría en el pleno la declaración institucional del PP, presentada por la vía de urgencia, para reprobar al presidente del Gobierno central, una iniciativa que han rechazado PSPV, Compromís y EU-Podem.

Al respecto, la edil 'popular' Mari Carmen de España, que ha defendido la iniciativa, ha afirmado que el planteamiento que realizan "no es una cuestión personal" contra Sánchez y cree que el país "no merece un presidente" que, a su juicio, ha convertido el poder en una estrategia de "superviviencia política".

Y ha indicado que consideran que Sánchez está "rodeado de escándalos, de sospechas, de decisiones inexplicables, de cambios de criterio y de pactos que comprometen la igualdad entre españoles". "No asume responsabilidades", ha espetado la concejala del PP.

LOS "MOTIVOS" DE VOX

Asimismo, Robledillo (Vox) ha enumerado varios "motivos" que, a su juicio, son suficientes para reprobar a Sánchez. Entre otros, "Ábalos, Koldo, Cerdán, Aldama, prostitutas, mordidas, mascarillas, las cloacas de Leire, Begoña Gómez, David, fiscal general del Estado, Adamuz, Urda y su mitin coreando a Puente", así como "Adif, Renfe, la dana y su si necesitan ayuda que la pidan" y la "invasión de Ceuta".

De otro lado, Copé (EU-Podem) ha incidido en que la declaración se haya presentado a unos días de las elecciones generales del domingo y ha reconocido que le ha causado "gracia" leer que ese texto nazca de una "profunda reflexión interna" del PP, tras lo que ha añadido que ve "extraordinario" que la formación 'popular' llegue a "las mismas conclusiones" y se exprese "de la misma manera" en consistorios de toda España.

Igualmente, Mas (Compromís) ha criticado a Mari Carmen de España (PP) por, a su juicio, utilizar el pleno de forma "partidista". Asimismo, el portavoz de la coalición valencianista ha afeado a la edil 'popular' "incompetencia en la gestión en todas las áreas" de las que ha sido responsable.

También ha reprochado al PP que no haya reprobado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. "Saquen sus sucias manos de este Ayuntamiento", ha zanjado.

EL PSPV RESPONDE CON LES NAUS

Finalmente, desde el PSPV, su portavoz, Trini Amorós, ha pedido al alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, que se mire "al espejo" y cree que el primer edil "necesita buscar culpables fuera" y "convertir" a Sánchez "en el responsable de todos los males de Alicante".

Amorós ha criticado también a Barcala por, ha apuntado, prometer proyectos "que no ejecuta" y ha ahondado en que "bajo su gobierno se han repartido los pisos de Les Naus entre amigachos del PP", para luego aseverar: "A quien hay que reprobar es a usted".