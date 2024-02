El Pleno de Castelló reprueba a Amparo Marco por la escultura al 'Pregoner' con los votos en contra de la oposición

CASTELLÓ, 9 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha reprobado hoy, con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de PSOE y Compromís, a la senadora y exalcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, por su gestión en el encargo de la escultura dedicada al 'Pregoner', y ha aprobado continuar los procedimientos pertinentes para adquirir la misma.

La concejala de Cultura, María España, ha manifestado su "profunda tristeza" ante los hechos que denunciaron los 'populares' "porque va más allá de la cuantía económica que costearán los vecinos y de presentarse dopado a las elecciones municipales. Estamos ante una enfermedad que se llama cultura para unos pocos".

Según ha dicho, "es la forma en que se hacían las cosasa en el gobierno de Marco", y ha acusado a los condejales socialista de ser "cómplices" porque "taparon la maniobra". España se ha preguntado "qué problema había en anunciar que se iba a hacer una escultura al pregonero", y se ha respondido ella misma: "pues que tenía que llevar la cara de uno de los pregoneros de las fiestas, fichaje estrella de la alcaldesa, y que se iba a inaugurar dos o tres días antes de la Magdalena, quince días después de anunciarse el candidato".

Al respecto, ha recordado que "el primer boceto tenía la cara de otro pregonero hasta que el artista se reunió con Marco", y se ha preguntado "hay más censura que decir a un artista lo que tiene que hacer". "Si se hubiese negado a hacerlo, se hubiera quedado sin dinero", ha añadido.

"Entre todos lo ocultaron y el artista lo destapó, pues ha dicho que la alcaldesa le mintió, le pidió ser discreto", ha indicado María España, quien ha apuntado que le gustaría que Compromís, "por un vez, dejara de ser servil al PSOE, porque a ustedes también les mintieron".

"Su gestión cultural ha acabado en alcantarilla, y este es un pueblo muy hermoso que nada tiene que ver con sus cloacas. Ustedes sí se merecen un monumento", ha apuntado la edil, quien ha añadido que lo que reprueban hoy es "una forma de tratar al mundo cultural de esta ciudad, pues cuando vuelva la escultura será un recuerdo de la bajeza moral de Marco, un monumento a la tiranía cultural".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afeado al PP que convocase este Pleno un día después de que el PSOE convocase el suyo para que el concejal de Movilidad diera explicaciones sobre las multas que acumula. "La gestión de Marco en este tema no es apropiada, pero Compromís no se esconde como VOX, que no tiene capacidad de salir en la comparecencia de Ramírez", ha dicho.

"LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO A SABER LA VERDAD"

"Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, todos están de acuerdo en que Castello se merece una estatua al pregonero, y sabemos la calidad del artista, pero se esperaron a quitar el dinero del presupuesto para denunciarlo, y nosotros no vamos a entrar en este circo", ha apuntado.

García ha explicado que la cuestión de la estatua al pregonero "es una cortina de humo por la pésima gestión del concejal de Movilidad", y ha señalado a los 'populares' que si vienen a hablar de "afrentas", antes deben pedir disculpas, "porque Carrasco pidió 6 años de prisión para el anterior vicealcalde, Enric Nomdedéu, y luego no había delito. Hicieron una cacería contra Compromís, y Carrasco no ha pedido disculpas".

El portavoz de VOX, Antonio Ortolá, ha señalado, por su parte, que el PSOE es el partido "más traidor y corrupto de la historia de España, que intenta hacer con cien mentiras una verdad". "Siempre estamos ante el mismo rasero de la izquierda: cuando hay algo que afecta a su partido y socios se echan la mano a la cabeza, pero cuando otros compañeros socialistas malversan dinero no pasa nada, se les perdona e indulta, o cuando Sánchez intenta amnistiar a sus amigos y les dice a los jueces lo que tienen que dictar, no pide perdón", ha añadido.

Así mismo ha criticado que Marco "hacía y deshacía y se creía por encima del bien y del mal, encargando una escultura sin contratación alguna para congraciarse con el mundo del fiesta, pero además tenía que poner la cara de su candidato". "No esperamos que Marco pida perdón a los ciudadanos, a los que ha birlado 130.000 euros. Es explicable, pero no justificable", ha apuntado.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha subrayado que el PP ha llevado al Pleno "una farsa y un sainete para tapar el escándalo de que un concejal esté vinculado con un vehículo relacionado con pintadas y que atesore multas por mal aparcamiento". "La barbaridad democrática es de tal calibre, que el PP ha tenido que montar un pollo para tapar las vergüenzas de su concejal. Han elegido a Marco porque acompañó a López para retificar en los juzgdos la denuncia para ver quién hizo las pintadas de CORRUPSOE", ha denunciado.

"El Ayuntamiento no es competente para reprobar a ningún cargo que no sea de la corporación", ha indicado Puerta, quien ha recordado que "había un expediente que permitía una escultura dedicada al pregonero, figura que dignificó Marco", y ha argumentado que la decisión se tomó un año antes de las elecciones.

ELECTORALISMO

"Electoralismo son las pinturas del vestíbulo de la Diputación con Carlos Fabra y Eduardo Zaplana", ha señalado la socialista, quien ha añadido que el PP "no ha tenido problema en dedicar a un concejal 'popular' la ruta de las ermitas o una plaza".

"Se imaginan que en 2015 hubiéramos reprobado a Alfonso Bataller por utilizar fondos públicos para mejorar su imagen política, a Alberto Fabra por la anulación del Plan General o a Carlos Fabra por ser condenado por corrupción", se ha preguntado Puerta.

"Carrasco es mal intencionada, ya que mezcla la reprobación con dar el visto bueno a la tramitación de la escultura", ha subrayado Puerta, quien ha afirmado que "dopaje electoral es gastarse en una maqueta de la Ciudad de las Lenguas o pagar a Calatrava por una maqueta del centro de convenciones". "Llegaron mintiendo y gobiernan mintiendo, pero la historia pone a cada uno a su lugar", ha dicho la socialista, a lo que la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha replicado que "de momento los ciudadanos les han puesto a ustedes en la bancada de la oposición".

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha recordado a Garcia en el caso de Nomdedéu que la Fiscalía "dijo que había delito de Compromís, aunque no se podía demostrar".

"Estamos ante un alcaldada de Marco y un empastre desde el punto de vista administrativo y un escándalo político, pues el 20 de septiembre el escultor fue citado para que dijera presupuesto y diera boceto, y cuando Marco vio que la cara de la escultura era la de cualquier pregonero, pidió que pusiera la de su fichaje estrella para las elecciones, eso es abuso de poder", ha añadido.

"Son tan dignos que no soportan que nadie cuestione su manera de gobernar, sus virtudes son un fraude y una mentira, y han sido ejemplo de malgasto y despilfarro", ha apuntado Sales.