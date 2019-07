El poderoso directo de Franz Ferdinand levanta la última noche de FIB, que cierra con una retrospectiva de Vetusta Morla

Publicado 22/07/2019 9:54:50 CET

El saber hacer de dos grupos clásicos, Franz Ferdinand y Vetusta Morla, ha servido de broche de oro a una desigual edición del Festival Internacional de Benicàssim. El 25 aniversario del FIB se ha despedido entre la potencia y el desparpajo de los de Alex Kapranos y la retrospectiva de la banda de Tres Cantos, que ha revivido su primer disco, 'Un día en el mundo'.

Durante su concierto, el cantante de Vetusta Morla, Pucho, ha explicado que han enfocado este concierto como un pequeño "alto en el camino" de la promoción de su último álbum, 'Mismo sitio, distinto lugar': "A veces hay que volver al origen para mirar al futuro", ha manifestado.

Así, los cabeza de cartel de esta jornada de domingo han interpretado ante un público mayoritariamente nacional las canciones de su primer disco, que contenía algunos de sus temas más célebres, como 'Maldita dulzura' o 'Copenhague'.

Minutos antes de los madrileños, los escoceses Franz Ferdinand han enloquecido al público de Benicàssim. Una trepidante hora de repaso a sus cinco álbumes ante la que posiblemente fuera la audiencia más amplia de todo el FIB 2019.

La masa de 'fibers' lo ha dado todo con temas como 'Take me out' o 'Do you want to?', mientras que Kapranos ha hecho ponerse en cuclillas a los asistentes en la última canción: una versión extendida de 'This fire' que ha derivado en un bucle del estribillo a dúo entre el líder de la banda y el público.

LOS EZRA DESTACAN DESDE ESTILOS COMPLETAMENTE OPUESTOS

La programación de esta jornada ha causado que el británico George Ezra y el estadounidense Ezra Furman actuaran seguidos, aunque en escenarios diferentes. Pese a la coincidencia en sus nombres artísticos, cada uno ha aportado un estilo totalmente opuesto a la noche.

El folk pop de George Ezra ha sido el aperitivo de Franz Ferdinand y Vetusta Morla en el escenario Las Palmas-Radio 3. El de Hertford ha demostrado porqué fue merecedor del Brit Award al Mejor Solista Masculino que ha ganado este año con un concierto dinámico, divertido y 'buenrollero'.

La banda con instrumentos de viento metal que acompaña a Ezra ha tenido tiempo de brillar en un 'set' de poco menos de una hora, que ha concluido con sus dos temas más conocidos 'Budapest' y 'Shotgun'.

Por su parte, el ecléctico y andrógino Ezra Furman ha tomado el Escenario Carrefour en torno a las 23.00 horas con un 'show' intenso con buenas dosis de rock e indie.

Durante la noche han pasado por los diferentes escenarios otros artistas emergentes, como los valenciano-argentinos Mueveloreina o los grupos Cupido y Cariño. Además de sus conciertos, algunos de ellos han participado por la tarde en una carrera de karts en el circuito de al lado del recinto del festival.

Este domingo cierra la edición del 25º aniversario del FIB. La efeméride se ha celebrado con un festival con menos afluencia que otros años y un cartel con menos estrellas. Los detalles sobre la edición de 2020, que ya se anunciaba en el recinto tras el concierto de Vetusta Morla, se comenzarán a conocer próximamente.