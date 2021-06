Policía Local de València premia a 21 periodistas por su labor informativa en la ciudad durante la pandemia de la Covid

Cano dice que "habría sido imposible hablar de una buena gestión de la crisis si no hubiese existido una buena gestión comunicativa"

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha premiado a 21 periodistas de información municipal de la ciudad por su labor informativa durante la pandemia de la Covid-19. Estas distinciones se enmarcan en la quinta edición de los Premios de Periodismo de la Policía Local de València y se han entregado este viernes en un acto celebrado en el consistorio de la capital valenciana.

Esta convocatoria ha estado presidida por el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, y otros responsables del cuerpo municipal de policía y a ella han asistido también otros miembros de la corporación local, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y representantes de los medios de comunicación.

Con estos galardones, concedidos de manera colectiva en un año marcado por la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias, la Policía Local ha decidido premiar a los periodistas que cubren habitualmente las noticias de la capital valenciana, especialmente, por la cobertura que han hecho en el contexto de la crisis sanitaria.

Aarón Cano ha resaltado la trascendencia que en este periodo ha tenido el trabajo de los medios de comunicación locales, teniendo en cuenta que aunque "las condiciones laborales se han visto seriamente afectadas --"con Ertes, bajadas de salarios y condiciones laborales no adecuadas", ha apuntado"-- por esa coyuntura, "la información no se ha resentido". "Eso es algo fundamental. Habría sido imposible hablar de una buena gestión de la crisis si no hubiese existido una buena gestión comunicativa de la crisis", ha considerado.

Asimismo, el edil ha hablado de la importancia de los medios de comunicación y del derecho a la información y ha señalado que este último "no se podría garantizar si no hubiesen unos profesionales detrás". "Para que haya medios de comunicación tiene que haber trabajadores y trabajadoras que los desarrollen y lleven a cabo todos los días del año y por ahí pasa este reconocimiento, que para nosotros es muy importante", ha dicho.

Tras ello, ha agregado, respecto a la información difundida a la población durante la crisis generada por la Covid-19, que "en los perores momentos de la pandemia los mensajes que se daba a la población eran fundamentales". "Nos dimos cuenta cómo la imagen y el mensaje eran fundamentales. No sabíamos a qué nos enfrentábamos pero sabíamos que tenía que haber un mensaje claro, de sujeto, verbo y predicado, que llegara a todo el mundo, lo entendiera y lo compartiera", ha expuesto.

El titular de Protección Ciudadana ha asegurado que los periodistas locales fueron "un importante apoyo para las instituciones" en ese proceso, como "ayuda inestimable". "Hicisteis posible trasladar el mensaje del Ayuntamiento a la ciudadanía", ha precisado, además de agradecer "la colaboración y comprensión" de los profesionales de la información.

Igualmente, Cano ha considerado que el trabajo de los periodistas será "importante también" en la postpandemia, dado que la crisis sanitaria vivida y sus consecuencias mostrarán las "heridas a nivel social, económico y sanitario". "Ahí volveremos a necesitaros, con vuestro punto de vista crítico y como debe ser", ha manifestado.

En nombre de los premiados, la responsable la sección de Local de Cadena Cope València, Isabel Moreno, ha asegurado que "cubrir una pandemia y un estado de alarma ha supuesto un gran reto", "uno de los trabajos más difíciles" de contar. "Llegaron los cambios de manera acelerada, con una presión informativa extrema que obligó a modificar las formas de coordinarse y que trajo consigo nuevos procesos y recursos a los que hubo que adaptarse en tiempo récord", ha apuntado.

Moreno valorado la labor hecha "en beneficio de los ciudadanos, para contar historias sobre la pandemia que afectaban directamente a la vida de nuestra audiencia", así como que los profesionales de la información pusieran "su responsabilidad informativa por encima de la salud".

"Hemos querido ser compañía y positividad en momentos en los que todo era soledad, tristeza e incertidumbre. Ser compañía de los valencianos, de quienes pisan las calles con nosotros. Nos hemos preocupado por cómo contar las cosas buscando una luz", ha aseverado la periodista. Con todo, ha aludido a "la importancia de la información local, la más cercana".

PREMIADOS

Junto a Isabel Moreno, los periodistas que han recibido la distinción de la Policía Local han sido José Parrilla, jefe sección Local de Levante-EMV; Julián Giménez, director de Contenidos SER Comunitat Valenciana; Pablo Plaza, periodista de Valencia Plaza; Toni Ramos, redactor de La Razón; Mar Guadalajara, redactora de Las Provincias; Mónica Collado, periodista de la agencia EFE; Mónica Bondia Soler, redactora de Europa Press y Javier Furió, director de Noticias CV.

A estos se suman Francisco Estellés, redactor de Noticias CV;

Carlos López Briz, jefe de informativos de Telecinco y Noticias 4;

Pere Valenciano, responsable del Periódico de Aquí; Lorena Caballero, periodista de À Punt; Silvia Costa, directora de informativos 7 TeleValencia; Carlos Navarro, redactor de eldiario.es; Laura Herreras, responsable de contenidos de elperiodic.com; Eva Mañez, fotógrafa freelance; Héctor Casero, redactor de la web de Levante; José Luis Pichardo, director de Intercafé en Intereconomía Valencia; José Forés, de Plaza Radio, y Sergi Salom, redactor de RNE.