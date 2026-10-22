Policía Local de València reconoce en su día a 157 integrantes del cuerpo por sus actuaciones, dedicación y trayectoria

Día de la Policía Local de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha entregado en su día a 157 condecoraciones a integrantes del cuerpo municipal, 28 de ellas la Medalla-Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Azul por servicios de extraordinaria importancia o dificultad y otras 36 con la misma distinción para la responsabilidad, la profesionalidad y una conducta ejemplar en el desempeño diario. Mientras, la Medalla-Cruz con Distintivo Blanco ha distinguido a 93 integrantes de la plantilla por sus 25 años de servicio.

Además, también se ha destacado la labor de los 48 efectivos que desde el martes participan en tareas de auxilio en los municipios afectados por la dana Adam en las comarcas de la Safor y la Marina Alta. El acto, desarrollado en las instalaciones centrales del cuerpo en la avenida del Cid, ha reconocido también las intervenciones, la dedicación y la trayectoria de la plantilla, así como la colaboración de otras instituciones y entidades.

Entre las actuaciones destacadas figuran intervenciones para salvar vidas en situaciones de riesgo, liberar a una mujer retenida contra su voluntad y evitar agresiones sexuales. También se ha reconocido la localización de un niño de ocho años desaparecido en la Devesa de El Saler y la primera atención a una joven que dio a luz en su domicilio, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

La cooperación ha ocupado otro de los espacios centrales de la jornada, con la entrega de la Medalla-Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Azul a 18 personas externas al cuerpo municipal por su colaboración con la institución.

Por parte de las Fuerzas Armadas, han sido distinguidos el teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y del Headquarters NATO Rapid Deployable Corps - Spain (HQ NRDC-ESP), Luis Sáez, y el teniente coronel de Infantería, Fernando Gabriel Costa. De la Policía Nacional han recibido el reconocimiento el comisario provincial de València, Carlos Holgado, y el inspector jefe, Jaime Aníbal Marino.

Entre las personas condecoradas de la Guardia Civil figuran el coronel jefe de la Sección Operativa de la 6ª Zona en la Comunitat Valenciana, José Rafael Soler; el teniente jefe del Servicio de Control Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de València, José Carlos López, y el de Intervención de Armas en València, Alfredo Peñafiel. También han sido reconocidos la inspectora jefa Concepción Torquemada y el subinspector Francisco Vila, ambos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La colaboración internacional ha estado representada por el agente de la Policía Nacional de Países Bajos Patrick Padding y el inspector doctor de la Policía Nacional de la República de Polonia Robert Zolkiewski. En el ámbito municipal, las distinciones han recaído en el comisario jefe de la Policía Local de Alboraia Francisco Martín y coordinador informático de la Guardia Municipal de San Sebastián/Donosti, Aritz Irigoyen.

El homenaje se ha extendido al jefe del Servicio Municipal de Alumbrado del Ayuntamiento de València, Vicente Mayans, y al jefe del Servicio de Ciudad Inteligente y Gestión de Datos, Ernesto Faubel.

Asimismo, han sido distinguidos el director general de Igualdad y Políticas Locales y jefe del Área de Derechos Sociales y Ciudadanía de la Federación Española de Municipios y Provincias, Joaquín Corcobado; el presidente de la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), Rafael Covas, y el responsable de Relaciones Institucionales del Levante UD Femenino, Marisa Concepción Blay.

La celebración ha incluido un recuerdo a los integrantes de la Policía Local fallecidos, con una mención especial a Iván Peiró y un mensaje de cercanía a su familia y a sus compañeros y compañeras. El acto ha unido así el reconocimiento a las personas condecoradas con el homenaje a quienes forman parte de la memoria del cuerpo.

DANA ADAM

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha trasladado su apoyo a la población y a los equipos de los municipios afectados por la dana Adam, ha recordado a las víctimas y sus familias y ha agradecido el trabajo del personal desplazado a la zona, donde los bomberos de València participan en operaciones de rescate.

La ceremonia ha servido para expresar "el reconocimiento de la ciudad a la labor cotidiana de la Policía Local, tanto en las emergencias como en la prevención y la atención de proximidad", han destacado desde el consistorio. "Estas condecoraciones no son sino un pequeño gesto de gratitud hacia un trabajo inmenso que, en muchas ocasiones, va más allá del deber", ha manifestado la primera edil.

Al dirigirse a quienes reciben la distinción por su trayectoria, ha hecho hincapié en la prevención y la transmisión de experiencia dentro del cuerpo: "Gracias por todo lo que habéis evitado, aunque nunca lleguemos a saberlo". Asimismo, ha agradecido el acompañamiento de las familias y su apoyo al personal policial.

"La cooperación entre instituciones es esencial para cumplir con el objetivo común de proteger a nuestra ciudadanía", ha señalado, y ha agradecido el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias y las entidades colaboradoras.