La Policía Local de Xàtiva interviene cerca de un kilo de marihuana durante un control de tráfico

LA POLICÍA LOCAL DE XÀTIVA INTERVIENE CERCA DE UN KILO DE MARIHUANA DURANTE UN CONTROL PREVENTIVO DE TRÁFICO - AYUNTAMIENTO XÀTIVA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Xàtiva (Valencia) ha intervenido cerca de un kilogramo de marihuana durante un control preventivo de tráfico efectuado en el municipio, en una actuación que se ha saldado con la detención del conductor de un vehículo por un presunto delito contra la salud pública.

El operativo se ha desarrollado en el marco de las tareas habituales de vigilancia y control del tráfico rodado que realizan los agentes de la Policía Local, con la colaboración de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la inspección del turismo, los agentes localizaron una cantidad próxima a un kilogramo de cogollos de marihuana, que fueron intervenidos y posteriormente pesados con el fin de dejar constancia de la cantidad confiscada e incorporar esta información a las diligencias policiales correspondientes.

Como consecuencia del hallazgo, los efectivos policiales procedieron a la detención del conductor del vehículo por un presunto delito contra la salud pública. Tras informarle de sus derechos, el detenido fue trasladado a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para continuar con las actuaciones policiales y quedar a disposición judicial.

Esta intervención pone de manifiesto la importancia de las tareas preventivas que desarrolla habitualmente la Policía Local de Xàtiva, así como la coordinación y colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad que operan en el municipio.

La cooperación entre la Policía Local y la Policía Nacional permite reforzar las actuaciones de vigilancia y prevención, así como dar una respuesta conjunta ante posibles hechos delictivos, zanja el consistorio.