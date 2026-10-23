PortCastelló se consolida como el puerto del Estado que más crece en mercancía general - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló se consolida como el puerto del Estado que más crece en mercancía general y afianza su 3ª posición en sólidos, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Así, PortCastelló ha cerrado el tercer trimestre del año rozando los 15 millones de toneladas movidas, lo que representa un significativo crecimiento del 7,2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este avance sitúa al puerto de Castellón muy por encima del conjunto del sistema español, que registra una media de variación del 1,2%.

El puerto de Castellón despunta "de manera extraordinaria" en la mercancía general, donde se sitúa a la cabeza de todo el sistema portuario español en ritmo de crecimiento. Con un repunte del 48,7% (1.396.533 toneladas), PortCastelló lidera el incremento porcentual en el ranking nacional frente al retroceso medio general del -0,2% experimentado por el resto de los puertos del sistema.

Además, la mercancía general en contenedor experimenta un aumento del 47,9% -frente a la caída del -0,8% en el sistema-, mientras que el número total de TEUs registra una subida del 39,2%. Este incremento contrasta notablemente con el 1,1% del conjunto.

Por su parte, los graneles sólidos continúan siendo una de las principales fortalezas del puerto de Castellón. PortCastelló afianza su tercera posición en el ranking de Puertos del Estado por volumen al mover 6.517.939 toneladas, lo que supone un crecimiento del 9,6%. Esta cifra contrasta con la caída del -0,3% en este tipo de carga en el resto del sistema.

En lo que respecta a los graneles líquidos, el recinto portuario ha canalizado 6.990.202 toneladas, lo que supone un ligero retroceso del -0,4%.

Con estos datos, PortCastelló reafirma su papel como motor económico esencial para la provincia de Castellón y su tejido industrial, según la Autoridad Portuaria.