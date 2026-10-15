El PP acusa al PSPV de "perseguir a Llorca para tapar sus vergüenzas" y pregunta "dónde está el dosier"

Archivo - El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, conversa con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el pleno de Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha afirmado que "el PSOE se ahoga en su propio fango y persigue al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca para tapar sus vergüenzas", después de que el TSJCV ha decidido no admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte contra el también presidente de la gestora del PPCV por la invitación para asistir a la final del Mundial de Fútbol 2026. Además, ha exigido al PSPV que aclare "dónde está el dosier" sobre presuntas irregularidades sobre Llorca y su entorno que los socialistas valencianos anunciaron que llevarían a Fiscalía.

Así lo ha manifestado este jueves por la tarde después de que los magistrados del TSJCV hayan concluido que los hechos no son constitutivos del delito de cohecho que atribuían los querellantes al jefe del Consell y a la jefa de gabinete de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, pues no puede afirmarse que el regalo de una entrada para ese evento "no sea una práctica socialmente admitida".

En un comunicado, el síndic 'popular ha denunciado la "persecución política" del PSOE contra Llorca después del archivo del TSJ a esta querella, "que se suma además al archivo del caso relacionado con su mujer". "El PSOE vuelve a quedarse sin argumentos y sin recorrido judicial. Su única receta es el fango, el bulo y la mentira", ha incidido.

Y ha cargado contra los socialistas: "Cuando los hechos no les dan la razón, recurren a la sospecha, a las insinuaciones y al ruido mediático. No buscan esclarecer nada, buscan desgastar al adversario y desviar la atención de sus propios problemas".

Pastor ha aprovechado para exigir explicaciones al PSPV por el dosier anónimo sobre presuntas irregularidades de Llorca y su entorno que la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, "anunció que llevaría a la Fiscalía hace más de dos semanas y que, a día de hoy, sigue sin presentar".

"¿Dónde está ese dosier? ¿Por qué no lo llevan a la Fiscalía? Estamos ante un documento del que nadie se hace responsable y del que ahora todo el mundo huye. Si tan grave era lo que anunciaban, que dejen de hacer declaraciones y acudan donde dijeron que iban a acudir", ha reclamado, y ha criticado que en el PSPV "utilizan la sospecha como cortina de humo para tapar sus propias vergüenzas, que no son pocas", y "pretenden dar lecciones mientras evitan hablar de los asuntos que afectan a su propio entorno político".

En esta línea, Pastor ha reclamado al PSPV que explique las informaciones sobre la investigación de Fiscalía Anticorrupción "al número dos de Pilar Bernabé", delegada del Gobierno y cabeza de lista por Valencia el 29N --Anticorrupción ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna como administrativo en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer--, así como las polémicas que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la exmilitante socialistas Leire Díez, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, además de los "ataques" contra la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez.

"Que dejen de señalar a los demás para intentar ocultar sus propios escándalos. Los valencianos merecen explicaciones, no campañas de difamación ni dosieres anónimos utilizados como munición política. Frente a su estrategia de embarrarlo todo, el Partido Popular seguirá defendiendo la verdad, la transparencia y la gestión frente a la manipulación socialista", ha subrayado.