El PP afirma que Sánchez le ha dicho a Puig "¿por qué no te callas?" en materia de financiación

Publicado 27/01/2019 18:12:44 CET

El vicesecretario general del PPCV, Rubén Ibáñez, ha señalado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "burla de los valencianos con la financiación", al tiempo que ha afirmado: "Sánchez le ha dicho a Puig "por qué no te callas" en materia de financiación".

Ibáñez ha considerado "intolerable" que Sánchez "venga a la Comunitat de turismo, solo a pasearse en un acto de partido en el que pasa de puntillas sin mencionar ninguno de los problemas de los valencianos". Así se ha referido el diputado a la participación de Sánchez en la proclamación de Sandra Gómez como candidata a la alcaldía de València que ha tenido lugar este domingo.

El 'popular' ha afirmado que Sánchez "ha venido a ningunear a los valencianos porque está más pendiente de los pactos que tiene con los independentistas y con los amigos de ETA que de las necesidades de esta tierra".

"Ni la financiación autonómica ni el cambio de modelo han merecido la atención del presidente socialista que ha venido a Valencia sin nada para los valencianos. Sánchez habla de unos presupuestos que sabe que son irreales, con previsiones irrealizables y con una serie de obras que solo contienen consignación para este año pero no prevé nada para siguientes ejercicios, con mucho anuncio pero sin concreciones reales. Dice cosas que todos sabemos que no se van a cumplir. No tiene ninguna credibilidad", ha manifestado.

Para Ibáñez, "hoy se ha vuelto a demostrar que los dirigentes socialistas viven muy alejados de la realidad que sufrimos los ciudadanos en la Comunitat Valenciana y que está marcada por la mala gestión del Botànic y por la asfixia económica provocada por un modelo de financiación socialista que no hacen nada por cambiar pese a todo lo que dijeron en su momento".

"Es lamentable que no se diga ni palabra de la financiación autonómica. Hoy Puig ha vuelto a ser socialista olvidándose de los problemas de los valencianos", ha manifestado.